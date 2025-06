Secuestros: familiares de víctimas dicen basta de promesas y exigen acción ya

Mediante las redes sociales la cuenta: Que Vuelvan Los Tres, los familiares de los desaparecidos desde hace varios años, en distintas circunstancias, hicieron el recordatorio a las autoridades sobre las promesas que habían realizado. Asimismo han pedido a la población que no olviden a estos secuestrados por grupos terroristas.

Lea más: Seis detenidos tras asalto a un comerciante en Limpio

“Podemos hablar de libertad y seguridad en Paraguay mientras tres compatriotas siguen secuestrados y sin ser encontrados? La incertidumbre y el dolor de no tener respuestas, de no saber qué pasó con nuestros seres queridos nos consume. ¿Cuánto más debemos esperar? Nos prometieron que los buscarían 24/7, que usarían tecnología de punta... pero pasan los días y no hay resultados. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo para encontrarlos? Por favor, no olviden que tres paraguayos siguen secuestrados y sin ser encontrados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Nos deben respuestas, nos deben seguridad, nos deben justicia y nos deben esperanza. ¡No más silencio, no más espera!“, expresan en el documento. Basta de promesas, ACCIÓN YA!!”, fue lo publicado en las redes sociales.

Edelio Morínigo

Suboficial de Policía secuestrado desde el 5 de julio de 2014, por el EPP. El agente se encontraba libre de servicio cuando fue de cacería junto a sus vecinos y familiares de su esposa.

Ingresaron a un monte de la estancia María Auxiliadora, más conocida como Macchi Cué, y en un momento dado fueron sorprendidos por hombres y mujeres que portaban armas largas y cortas, según los testigos.

Luego de identificarlos, entrada la noche fueron liberados todos los del grupo, a excepción de Edelio, desde entonces su familia sólo recibió una prueba de vida. Sus padres y hermanos han realizado varias excavaciones en busca del cuerpo de uniformado a quien le dan por fallecido, pero hasta ahora no se lo ha encontrado.

Félix Urbieta

El ganadero horqueteño fue llevado de su propia estancia el 12 de octubre de 2016 por dos jóvenes miembros del autodenominado Ejército del Mariscal López (EML), hoy desparecido. Luego de algunas pruebas de vida, video y cartas, los familiares negociaron su liberación.

Los terroristas pedían 500 mil dólares, finalmente acordaron en 350 mil dólares, según se supo. La familia no contaba con todo el dinero e intentaron prestar de Jarvis Chimenes Pavão, quien al principio habría accedido, pero finalmente no lo hizo.

Ante esta situación la familia no pudo cumplir con los captores y estos habían decidido asesinar al hacendado.

Luego de varios años de búsqueda se logró la captura de tres mujeres integrantes del EML, quienes mencionaron que Félix Urbieta murió, indicaron un posible lugar donde estarían sus restos, se realizaron numerosas excavaciones, pero no lo encontraron.

Óscar Denis

El exvicepresidente de la República fue secuestrado por el EPP el 9 de setiembre de 2020 en la estancia Tranquerita, ubicada en el departamento de Amambay. Los terroristas pidieron la liberación de sus miembros, que cumplían condena por varios delitos, además de la entrega de víveres, ropas, calzados, herramientas, entre otros a comunidades de varios departamentos. El valor total debía ser de 2 millones de dólares.

Las hijas del secuestrado han realizado numerosas acciones para encontrar el paradero de Denis Sánchez, que hasta ahora ha sido infructuosa.