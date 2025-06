¿Intento de hackeo a Dinavisa? Activan protocolo preventivo

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) informó este miércoles sobre un intento de acceso no autorizado a su plataforma digital SIGRA, detectado el martes a las 18:28.

El ataque fue contenido a tiempo y no logró vulnerar ningún componente crítico del sistema, según informaron.

Lea más: Reportan múltiples intentos de hackeo tras filtración de datos ciudadanos

Ante la amenaza, la institución decidió bloquear temporalmente el sistema para evitar cualquier posible compromiso de información. En su comunicado oficial, Dinavisa aseguró que no se accedió a datos confidenciales, no se interrumpieron servicios, los usuarios legítimos no fueron afectados y la integridad del sistema permanece intacta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Como respuesta preventiva, se actualizaron los filtros de seguridad, se intensificó el monitoreo de accesos y se revisaron las políticas de autenticación.

Lea más: Nuevo golpe cibernético: CERT-PY confirma ataques al JEM, Salud y Pronasida

Dinavisa insta a los usuarios del SIGRA a tomar acciones

Ante el hecho irregular, la Dinavisa insta a los usuarios de su plataforma SIGRA a tomar acciones de seguridad como cambiar sus contraseñas si no lo han hecho recientemente, verificar cualquier actividad sospechosa en sus cuentas, reportar de inmediato comportamiento anómalo y evitar compartir credenciales bajo cualquier circunstancia.