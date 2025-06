¿Nakayama será el vicepresidente de Payo Cubas en 2028?

Días atrás, Paraguayo Cubas confirmó su intención de volver a presentarse como candidato presidencial en 2028 y expresó su deseo de contar con Eduardo Nakayama como compañero de fórmula. Consultado al respecto, este agradeció el gesto, pero fue claro al descartar cualquier posibilidad de aceptar una candidatura a la vicepresidencia.

“He manifestado siempre mi intención de candidatarme a la presidencia en 2028. Agradezco a Payo y a cualquiera que valore mi trayectoria o preparación, pero mi objetivo es la presidencia”, aseguró.

El senador liberal señaló que, aunque aún falten tres años para las elecciones, considera fundamental transparentar sus intenciones desde ahora. Subrayó además que no tiene interés en integrar una fórmula como vicepresidente.

La Presidencia o el Senado, las únicas opciones de Nakayama

“Si no tengo la preferencia de la mayoría o no cuento con el voto de confianza del espectro opositor, prefiero ir de vuelta como senador, porque me gustaría acompañar a quien realmente tenga chances de llegar a la presidencia”, explicó.

Nakayama insistió en que no se trata de una postura inflexible, sino de un posicionamiento político pensado a largo plazo. “No soy un necio. Quiero ir a la presidencia porque es mi intención, pero no como candidato a vicepresidente. No me interesa la vicepresidencia”, concluyó.

Finalmente, indicó que va a pelear en justas electorales internas para elegir al candidato de la oposición.