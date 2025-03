Hugo Velázquez anuncia que se lanza a la Presidencia para el 2028

El exvicepresidente de la República, Hugo Velázquez (ANR), se reunió este fin de semana con dirigentes colorados disidentes de Ñemby y en el anuncio de las candidaturas para las municipales reveló que volverá a presentarse como precandidato a la presidencia de la República en el 2028.

Velázquez fue designado “significativamente corrupto” por el Gobierno de EE.UU. en agosto de 2022 cuando era precandidato a presidente de la República por el movimiento Fuerza Republicana. A raíz de este hecho se vio obligado a declinar de su candidatura.

“Cachorro de tigre suele ser overo. Yo le conocí a su papá, yo le escuchaba a él hablar ya. Yo le escuchaba. Y dije: ‘Este pendejo es interesante’. Y como hay veces que uno se equivoca, yo hoy con orgullo puedo decir de que no me equivoqué con Jesús (Giménez) y yo no sé si va a ser diputado porque sí va a ser candidato de mi parte. Diputado lo van a hacer ustedes, pero lo que de mí depende, él va a ser de mi primer anillo cuando yo llegue a la presidencia de la República”, dijo durante la reunión.

Velázquez destacó la figura del actual presidente de la Junta Departamental de Central, Jesús Giménez, quien aspira a la diputación y dijo a los presentes que tienen a una persona que va a estar muy cerca de él, porque se ganó ese lugar. “Y este es el tipo de dirigente que necesita el Partido Colorado. El Partido Colorado necesita de dirigente con carácter, firmeza, convicción y vocación de servicio”, enfatizó.

La reunión política se realizó en el domicilio de Jesús Giménez donde participaron dirigentes del equipo de Velázquez, quien dio también su respaldo a la precandidatura a la intendencia de Ñemby de Julio César Vallejos. Durante la reunión, se puso énfasis en la necesidad de un cambio en Ñemby. Criticaron al titular de la ANR, Horacio Cartes, por imponer candidaturas.

Renunció a su precandidatura

El 16 de agosto del 2022, el ex vicepresidente Hugo Velázquez renunció formalmente a su precandidatura a la presidencia de la República, días después de que el Gobierno de los Estados Unidos lo acusara de “corrupción significativa” por supuesto ofrecimiento de soborno. Le reemplazó como precandidato el exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, quien también aspira ser precandidato a la presidencia 2028.