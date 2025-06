Jueza rechaza habeas data de Diego Dirisio contra la Fiscalía

En su escrito de habeas data, presentado por los abogados Óscar Tuma y Alba González, el argentino Diego Hernán Dirisio, propietario de la empresa Internacional Auto Supply (IAS) investigada por supuesto tráfico de armas pretendía que la Fiscalía remita la carpeta fiscal sobre una investigación a cargo del fiscal Giovanni Grisetti.

Se trata de una carpeta que se abrió a partir de un pedido de colaboración de Brasil tras aprehensión de armas de la empresa IAS en el vecino país, con anterioridad al caso Dakovo.

La abogada González explicó que Dirisio sigue preso en Argentina por el pedido de extradición al Brasil y necesita copias de su investigación en Paraguay para presentar en la causa en el vecino país, pero nadie en la Fiscalía recibe el pedido de copia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Jueza rechazó “in límine” habeas corpus preventivo a favor de Diego Dirisio

Argumento para el rechazo del habeas data de Diego Dirisio

“el accionante solicita se ordene la entrega del cuaderno de investigación fiscal, a su vez, se observa que, en los documentos adjuntados ante el pedido realizado se da una respuesta la cual hace mención al archivo de la causa requerida, la cual incluso estaba caratulada como: “Personas innominadas s/ Tráfico ilícito”, por lo que no se da cumplimiento al primer requisito, ya que – reiteramos - la pretensión del recurrente no se trata de una información o datos sobre una persona o sus bienes, sino el acceso a carpetas fiscales y copias del mismo, en el marco de una causa cuya caratula es la de “personas innominadas”, no correspondiendo por ende la admisión del presente habeas data”, explica la jueza Pedrozo.

“(...) para la procedencia de la garantía constitucional del Hábeas Data se requiere necesariamente que los datos o informes sean erróneos o que afecten ilegítimamente los derechos del accionante, y en el caso de que dichos datos fuesen erróneos, inexactos, equívocos o incompletos, la situación reclamada debe estar suficientemente evidenciada, circunstancia que como hemos referido precedentemente, no se da en el caso de autos (...), argumentó la jueza para rechazar el habeas data.

Lea más: Dakovo: Interpol arresta a Diego Dirisio y a su esposa en Argentina, según medio brasileño

Investigación sobre tráfico de armas y la operación Dakovo

La investigación a Dirisio salió a luz tras la megaoperación contra el tráfico de armas Dakovo, que se desarrolló el 5 de diciembre de 2023 e involucró a 19 agentes fiscales quienes, junto con agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), encabezaron allanamientos en Central y Alto Paraná. También se realizaron intervenciones simultáneas en Brasil y Estados Unidos.

La operación Dakovo–nombre de una ciudad de Croacia– se inició el 23 de noviembre de 2020 en Vitória da Conquista, Bahía(Brasil), con un operativo de la Policía Rodoviaria Federal. El caso se comunicó a la Policía Federal, cuyos agentes descubrieron los números originales de las armas mediante una técnica forense, lo que les llevó a la fábrica en Croacia, y a la empresa importadora en Paraguay, IAS.

Lea más: Operativo Dakovo: Grupo criminal traficaba armas para Comando Vermelho y PCC

lal

En Paraguay se abrieron dos procesos, uno por tráfico ilícito y otros delitos para seis personas y otro, por el pedido de extradición al Brasil de diez personas, entre ellos varios militares paraguayos, que ya tiene sentencia favorable en primera instancia.

En el primer caso, uno de los acusados falleció y actualmente los cinco que quedaron esperan juicio oral y público.

IAS tiene su sede en Asunción y su presidente, el argentino Diego Dirisio,. se encontraba radicado en nuestro país desde 2003. El extranjero y su esposa, la exmodelo Julieta Nardi, fueron detenidos en febrero de 2024 en Córdoba, Argentina, donde afrontan un proceso de extradición al Brasil.