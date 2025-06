Laboratorio vinculado a fentanilo no está habilitado en Paraguay

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) informó que la empresa farmacéutica argentina vinculada a muertes por fentanilo en Argentina no cuenta con habilitación ni autorización para operar en Paraguay. Aseguran que no se detectó la presencia del medicamento en el país y que la fábrica en cuestión aún no está operativa.