Otro intento fallido: avión con destino a Madrid volvió al Silvio Pettirossi

El vuelo de Air Europa con destino a Madrid, España, volvió a tierra luego de que la aeronave tuviera que retornar por segunda vez al aeropuerto Silvio Pettirossi, este lunes, por problemas técnicos.

El segundo intento de vuelo, cuya partida estaba prevista para las 17:00, despegó con aparente normalidad. Sin embargo, minutos después de tomar altura, empezó a sobrevolar la zona de Chaco’i, antes de intentar aterrizar con seguridad.

Regreso forzoso

Finalmente, minutos después, el avión aterrizó en la pista del aeropuerto internacional. Los casi 300 pasajeros que aguardaban con esperanzas de reanudar su viaje quedaron varados por segunda vez.

Cabe recordar que el primer incidente ocurrió hoy, cuando la misma aeronave tuvo que regresar minutos después del despegue.

La primera salida estaba prevista para las 13:15. Minutos después del despegue, la tripulación reportó una alerta técnica y sobrevoló la zona de Chaco’i para liberar combustible antes de regresar a tierra. En el segundo intento, nuevamente se detectó la misma falla y el avión retornó por segunda vez.

Hubo fallas técnicas no críticas, reportan

El director de Aeropuertos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Rubén Aguilar, explicó que el avión involucrado es un Boeing 787-900. “A los diez minutos del primer despegue, el piloto declaró una alerta ‘pan-pan’, que es una señal de prioridad ante fallas técnicas no críticas. Informó que retornaría al Silvio Pettirossi, pero antes debía liberar combustible, por eso ascendió a unos 4.000 metros de altura”, relató.

La aeronave aterrizó sin inconvenientes y permaneció en plataforma mientras técnicos de la compañía evaluaban el desperfecto. Sin embargo, el segundo intento de despegue repitió el mismo patrón: el piloto detectó la misma anomalía y decidió volver a tierra.

“Es importante destacar que no se trató de una emergencia crítica, pero por normas internacionales, un avión no puede iniciar un vuelo largo de más de 12 horas si no está 100% operativo”, subrayó Aguilar.

Vuelo está cancelado y se prevé su reprogramación

Air Europa informó que el vuelo fue cancelado y se encuentra coordinando si el desperfecto será reparado en Paraguay o si se enviará otra aeronave de reemplazo. Una posibilidad es que un equipo técnico arribe desde España en el próximo vuelo programado.

Por otro lado, los pasajeros, bajo la esperanza de volar hasta Europa, deberán esperar alguna tercera oportunidad.