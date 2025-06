Se derrumba parte de un edificio histórico en el Botánico

Las intensas lluvias que cayeron el sábado terminaron afectando una parte de la estructura del Herbario Teodoro Rojas, ubicado en el Jardín Botánico. El jefe del Museo del Botánico, Atilio Viera, comentó que la estructura tiene más de 100 años y para su reparación se tendrá que esperar el análisis de expertos.

Lea más: Herbario Teodoro Rojas: pequeña intervención tras pedido de auxilio por estado de abandono

“Tanta agua cayó y las paredes constituyen una debilidad, teniendo en cuenta que están hechas con los ladrillos de hace 100 años. En ese tiempo se usaba adobe, porque no existía el cemento y por eso la seguridad es exigua. En estos momentos se está protegiendo el lugar para que no pase a mayores, porque no se puede tocar así nomás un edificio histórico, todo un protocolo se tiene que hacer”, explicó.

Desidia de décadas en el Jardín Botánico

Seguidamente, clarificó la situación: “Acá tienen que venir los expertos, se debe realizar un análisis completo y tienen que dar una idea de cómo hacer la reparación. Lo máximo que nosotros podemos hacer es pintar cada año y cambiar las tejas que se rompen”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El jefe del Museo aclaró que el sector que se derrumbó no es parte del museo, sino el lugar donde se trabaja en taxidermia, que es el proceso que se realiza cuando muere un animal y se lo recupera para luego exhibir en el museo. “Este edificio tiene más de 100 años y la otra parte del edificio fue la casa de la madre del Mcal. Francisco Solano López, doña Juana Pabla Carrillo”, detalló.

Lea más: Botánico: vecinos de Asunción le reclamaron al MOPC que cumpla con obras prometidas en 2017

En otro momento, el funcionario del museo denunció la desidia por parte de las autoridades de todos los gobiernos. “Esto no es solo de ahora, porque este es un problema de muchos años, de décadas”, lamentó.

“La preocupación histórica siempre ha sido de la directora del Jardín Botánico, la señora Maris Llorens, quien constantemente hasta inversión particular hace para resguardar lo que constituye el patrimonio cultural", añadió.

Brasileños invasores se llevaron todo

Ante la consulta de si el resto de los edificios históricos se encuentran en las mismas condiciones que este que sufrió el derrumbe, Viera señaló que solo la casa de don Carlos Antonio López tiene restricciones.

“Una de las vigas se sentó. Entonces, se le colocó un puntal y luego de eso se prohibió el ingreso al lugar. Muchas veces se hizo el pedido por nota para que se venga a ver el lugar. Vinieron unos expertos italianos, pero no se llegó a un acuerdo para una restauración”, relató a ABC TV.

El director agregó que ni siquiera tienen los planos y eso dificulta el proceso. "Los brasileros invasores que vinieron a destruir nuestro país llevaron todos los planos. Este museo tendría que ser observado por todo el mundo, pues fue la casa del primer presidente constitucional de la República del Paraguay, don Carlos Antonio López”, enfatizó.