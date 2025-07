Conductores de plataforma marchan exigiendo seguridad y una tarifa digna

Conductores de plataformas, tanto de autos como motos, marcharon esta mañana para exigir una tarifa más justa y digna, así como mayor seguridad en el trabajo.

Los conductores de rodados se juntaron en la Plaza de las Américas, Mariscal López esquina San Martín, mientras que los de biciclos lo hicieron al costado del Club Independiente de Campo Grande.

Ambos grupos marcharon desde sus puntos de reunión hasta las oficinas de Paseo Galería, sobre la avenida Santa Trinidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Los motivos son los mismos que hace tiempo venimos pidiendo a la gente de la plataforma Bolt, que es la de seguridad. Constantemente tenemos pedidos de viajes de gente que son de la cárcel, con la intención de estafar”, señaló Carlos Álvarez, conductor de Motobolt.

Lea más: Conductores de Bolt rechazan aumento de las comisiones por viajes

Luego agregó: “Muchas veces llevamos pasajeros que no sabemos quiénes son. A nosotros, la empresa nos pide muchos documentos, hasta antecedentes policiales, y a los pasajeros no se les exige nada. Inclusive, muchas veces llevamos a personas que no son titulares de la cuenta. En esos casos quedamos expuestos a que seamos asaltados”.

“Lo que pedimos es que la empresa tengan esa delicadeza de exigir también a los pasajeros, para que nosotros podamos saber a quién estamos llevando”, sostuvo el conductor de plataforma.

Seguido reafirmó: “Si hacemos una estadística de los conductores de plataforma que fueron asaltados o incluso asesinados, la mayoría son de Bolt, porque justamente no nos brindan seguridad”.

Pérdidas con las tarifas

Al pedido de mayor seguridad se le suma lo que es la tarifa. “Desde que inició Bolt, hasta hoy día, no tocó lo que es la tarifa a favor de los conductores. Hace un mes subieron tarifa, donde nosotros otra vez salimos perdiendo”, comentó Carlos Álvarez.

Luego detalló esta situación: “Anteriormente, un viaje mínimo en moto salía G. 6.900 y los pasajeros te redondeaban a G. 7.000. Hoy en día el viaje te cuesta G. 7.200 y nosotros tenemos que redondear en G. 7.000 y tenemos que pagar comisión sobre ese redondeo que hacemos”.

Lea más: Ante asaltos, Bolt presenta nueva herramienta de seguridad para conductores

“Del 12 por ciento subió al 15 por ciento y con ese redondeo ya estaría llegando al 18 por ciento la tarifa que pagamos”, aclaró.

“Ellos dan más prioridad al pasajero que al conductor, porque a veces, de tanto rechazar viajes porque son poco seguros, ya no envían la alerta de que el viaje es poco seguro. Estamos desprotegidos por parte del Gobierno y las plataformas”, finalizó.