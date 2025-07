Disminuyen casos de cuadros respiratorios en Cordillera, pero instan a completar vacunación de invierno

“Al mes de junio estamos cerrando con unas consultas de cuadros respiratorios de 14.860 a nivel de los 69 servicios de Cordillera. En su mayoría, los casos son en niños y niñas, pero felizmente ya estamos observando una disminución de los casos en las últimas semanas”, señaló el doctor Correa.

También explicó que durante mayo se experimentó un aumento significativo en las atenciones por enfermedades respiratorias, lo cual coincidió con el descenso de temperaturas y la mayor circulación de virus respiratorios en la comunidad. Sin embargo, la tendencia comenzó a revertirse hacia mediados de junio, gracias al trabajo conjunto entre los servicios de salud, la vacunación y la colaboración de las familias en cuanto a medidas de prevención.

“Estamos viendo una disminución, pero no debemos bajar la guardia. Las enfermedades respiratorias siguen circulando y pueden complicarse si no se actúa a tiempo o si no se toman las precauciones necesarias”, resaltó.

Campaña de vacunación de invierno

El director regional aprovechó para recordar a la ciudadanía la importancia de completar el esquema de vacunación de invierno, ya que las dosis continúan disponibles en todos los vacunatorios habilitados.

La campaña contempla vacunas contra la influenza y contra el COVID-19, dirigidas especialmente a los grupos de riesgo.

“Estamos prácticamente cerrando todo lo que es la campaña de invierno de vacunación contra la influenza. Pero es importante que las personas que aún no se aplicaron la dosis acudan a los servicios de salud”, expresó Correa.

La campaña de vacunación de invierno prioriza a niños de 6 meses a 3 años, adultos mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personal de salud, aunque está abierta a toda la población que desee protegerse contra las enfermedades respiratorias de temporada.

Preocupación por los cuadros pediátricos

Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades sanitarias es que la mayor cantidad de consultas se concentran en niños pequeños, quienes son más propensos a desarrollar cuadros graves de infecciones respiratorias, especialmente en contextos de bajas temperaturas, aglomeraciones y falta de ventilación en los espacios cerrados.

“En esta temporada siempre los niños son los más afectados. Por eso insistimos mucho con las madres y los padres en las medidas de prevención: lavado de manos frecuente, evitar cambios bruscos de temperatura y consultar a tiempo ante los primeros síntomas”, puntualizó Correa.

Recomendaciones a la ciudadanía

Desde la Tercera Región Sanitaria instan a la población a mantener las medidas de prevención contra las infecciones respiratorias, como:

- Cubrirse la boca y la nariz con el antebrazo al toser o estornudar.

- Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón.

- Evitar compartir utensilios o vasos.

- Usar tapabocas en lugares cerrados y con poca ventilación.

- Evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas respiratorios.

- Acudir a los servicios de salud ante fiebre persistente, dificultad respiratoria o decaimiento.

Finalmente, Correa reiteró la importancia de no automedicarse y no subestimar los síntomas respiratorios, especialmente en niños y adultos mayores, que son los grupos más vulnerables a complicaciones.

