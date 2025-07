Prevención de la Tortura: “Respuesta del Estado en la lucha contra las drogas es errónea”

El comisionado Orlando Castillo, representante de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dejó en claro que se tienen problemas de salud mental en el país, puesto que desde el Gobierno no se supo dar respuesta con un enfoque acorde a las necesidades. Indicó que el inicio en el mundo de las drogas es cada vez más tempranero.

“Tenemos problemas de salud mental. Cuando hablamos de salud mental, no hablamos solo de aquel enfermo crónico con enfermedades mentales, hablamos de muchos elementos, depresión, niveles de encierro personal que se van teniendo, crisis que se dan propias de la adolescencia”, comenzó explicando.

A renglón seguido, Castillo señaló: “Pero el Estado no ha podido dar respuesta y no tiene la capacidad de dar respuesta a través de políticas de salud mental dirigidas a la población adolescente”.

“Después de la pandemia no hubo inversión en salud mental. Chicos que fueron encerrados durante un año no se pudo trabajar con ellos. Entonces esto es un problema que se viene generando y se viene multiplicando”, recordó.

En otro momento, el comisionado de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura apuntó que en el informe del Presidente no se mencionó al programa SUMAR, antes Chau Chespi.

“Cuando se plantean programas que no tienen de fondo una mirada inter y multidisciplinaria, sino que se plantean desde lógica de seguridad y de encierro, estos programas tienden a fracasar, que es lo que está pasando con el Plan SUMAR”, sostuvo.

Abordaje de salud mental

Profundizando el tema Pla Sumar, acotó: “Primero le dieron la responsabilidad al Ministerio del Interior, que tiene una lógica policial, una lógica de seguridad típica de la ley 1340, cuando en realidad tendríamos que darle el abordaje de un problema de salud mental. El problema de la adicción es un problema de salud mental y hay que abarcarlo desde una mirada multidisciplinaria”.

“Psicólogos, trabajadores sociales, profesionales de la salud son los que deben intervenir. Habilitación de programas en cabeceras de hospitales, que se trabaje esto con las unidades familiares en los barrios”, añadió.

Luego remarcó: “Esto se debe empezar trabajando en los barrios, que las escuelas tengan psicólogos y psicólogas. O sea, hoy estamos con centros educativos, con escuelas y colegios sin apoyo en salud mental”.

“Acá se debe invertir en la adolescencia. Hoy tenemos programas muy escasos en comparación con otros programas. No tenemos programas de trabajo en el barrio, no tenemos centros de deporte en las comunidades, no tenemos plazas destinadas a adolescentes”, señaló Castillo.

Tempranero inicio en las drogas

“En general, a nivel regional, los problemas son similares. El problema del consumo cada vez más temprano. Encontramos consumo, y no hablo del consumo de cola de zapatero, que era más o menos relacionado a corta edad. Estamos hablando de drogas un poco más complicadas, mucho más fuertes y nuevas”, fue el panorama que dio el representante del MNP

Sobre cómo están viendo la incursión de drogas en las escuelas, en los colegios, en el entorno educativo, manifestó: “Es un problema grave porque se está reproduciendo. Estamos teniendo mucho consumo, pero muy poca política, muy poco acompañamiento, muy poco trabajo de contención con los niños y con su familia”.