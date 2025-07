Yabebyry: por aislamiento, no pueden acceder a la salud y la educación

Augusto Rojas, poblador de la compañía Baúles, explicó que, por el eterno mal estado del camino que comunica con la ruta que une los distritos de Yabebyry (Misiones) y Laureles (Ñeembucú), las personas con problemas de salud no pueden llegar ni siquiera al centro de salud de la localidad o a los hospitales de Ayolas o de San Ignacio. Las últimas lluvias registradas empeoraron las malas condiciones de la única vía que une a las comunidades.

“El aislamiento es algo que se arrastra desde hace más de 30 años. Pese a que muchas veces los pobladores de la zona vienen reclamando desde hace años caminos de todo tiempo, las autoridades del departamento y los representantes del Gobierno Nacional no dan una solución definitiva al eterno calvario que deben soportar las personas que diariamente tienen que transitar por ese tramo”, dijo Augusto Rojas.

La incomunicación también afecta a docentes que se movilizan en motocicleta para tratar de llegar a las instituciones educativas. Gran parte del camino está cubierto de lodo y lleno de pozos tapados por agua, situación que los expone a sufrir algún tipo de accidente.

Angélica Ortiz, estudiante universitaria oriunda del distrito de Laureles, señaló que desde hace más de una semana no puede acudir a la universidad en San Ignacio porque ya no puede desplazarse por la zona a consecuencia del mal estado de la ruta. El no asistir a clases le afecta enormemente e incluso corre el riesgo de perder el año, según mencionó.

Hace unos días, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social de Yabebyry, David Ruffinelli, había declarado que era necesario conseguir gasoil para poder continuar con el arreglo y mantenimiento de la ruta Yabebyry (compañía Panchito López, Baúles, Tava’i) y Laureles. La falta de carburante no permite avanzar con los trabajos de mejora de aproximadamente 42 kilómetros, explicó.

A finales de mayo último, ante la falta de respuestas del Gobierno Nacional, con maquinaria del Comando de Ingeniería Batallón Nº 1 del distrito de Yabebyry y recursos propios de la ciudadanía, se dio inicio al arreglo de la ruta que une la comunidad yabebyrense y la compañía Panchito López. El objetivo de las obras era sacar del aislamiento a las comunidades de la zona.

Con carreras de caballos, entre otras actividades, buscarán costear los trabajos, habían anunciado.

Además, Ruffinelli había manifestado que la Gobernación de Misiones no envió sus maquinarias para apoyar los trabajos de mejoramiento del camino. La intención era ponerlo en condiciones antes de que llegue la temporada de lluvias.

Condiciones climáticas son un impedimento

El responsable de la Secretaría de Obras de la Gobernación, Roque González, negó que no exista interés de parte del gobierno departamental en realizar las tareas de reparación de los caminos en la zona de Yabebyry y la compañía Panchito López.

Para poder ejecutar los trabajos, primeramente se debía efectuar el acopio de materiales en la zona de obras del Brazo Aña Cua, pero las condiciones climáticas adversas dificultan el avance de la preparación de la materia prima necesaria, indicó el funcionario.