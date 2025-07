Condena a médico por muerte de Paola Gaete

La condena al médico Daniel Hernán Domaniczky Vargas por homicidio culposo de Paola Gaete fue dictada por el Tribunal de Sentencia presidido por Víctor Hugo Segovia Villasanti e integrado por Jorge Romero y Rodrigo Duré.

La acusación estuvo a cargo del fiscal Carlos Acuña, que solicitó 4 años de cárcel y 4 años de inhabilitación para el ejercicio de su profesión.

Paola Karina Gaete Rodríguez, de 45 años, exmodelo y excandidata a concejal municipal de Lambaré, falleció en la mañana del 26 de enero de 2022 en el Sanatorio San Sebastián de Fernando de la Mora.

La acusación presentada por el fiscal Carlos Acuña relata que en la fecha indicada, a las 11:00, Paola Gaete fue ingresada al quirófano del referido sanatorio para que le realicen una liposucción, pero durante el procedimiento presentó complicaciones que derivaron en su deceso, comunicado a la Fiscalía por agentes de la comisaría 2ª Central a las 17:30 del mismo día.

El Código Penal, en su artículo 81, sobre la prohibición del ejercicio de profesión u oficio, prevé lo siguiente:

“1º Al que haya realizado un hecho antijurídico grave abusando de su profesión u oficio o violando gravemente los deberes inherentes a ellos, se le prohibirá el ejercicio de dicha profesión u oficio cuando el hecho y la personalidad demuestren que el autor previsiblemente volverá a delinquir a través de su práctica.

2º La prohibición no será menor de un año ni mayor de cinco. En casos excepcionales, de alta peligrosidad del autor, se podrá ordenar una duración de hasta diez años con revisiones periódicas. Durante el período de prohibición, el autor tampoco podrá ejercer la actividad para otro ni por interpósita persona.

3º La medida entrará en vigencia en la fecha en que quede firme la sentencia. El tiempo de la prohibición será computado a la duración de la pena. El transcurso del plazo será suspendido mientras el condenado permanezca privado de su libertad".

Hemorragia causó muerte de Paola Gaete

La autopsia, a cargo del patólogo Edwin Escobar, estableció como probable causa de muerte un shock hipovolémico causado por lesiones en tejidos blandos de la región lumbar que ocasionaron hemorragia local.

“El acusado Daniel Hernán Domaniczky no ha tomado los recaudos necesarios para la realización de la cirugía, pues ha infringido el deber de cuidado, llevando a cabo el acto quirúrgico, sin los estudios médicos prequirúrgicos necesarios, a sabiendas que la paciente era portadora de una enfermedad autoinmune (esclerosis sistémica)” afirmó el fiscal.

Acuña agregó que “se ha probado que durante la cirugía el hoy acusado ha producido lesiones con las cánulas en la región del músculo esquelético lumbar, lo que ocasionó una hemorragia local que desencadenó en un shock hipovolémico.

El representante del Ministerio Público destacó que Domaniczky ni siquiera posee la especialidad en cirugía plástica, pero de igual manera realizaba procedimientos estéticos como el que derivó en la muerte de la activista política.

Testigos revelaron accionar irregular de médico ahora condenado

La Dra. María Lorena González, perito, reveló en su testimonio ante el Tribunal que no existe un estudio prequirúrgico ni autorización clínica que avale el procedimiento realizado.

“Es más, no existe siquiera un pedido de estos estudios a la paciente, por parte del hoy acusado, estos estudios son condicionamientos que no se pueden obviar cuando uno va a realizar un procedimiento quirúrgico, no puede haber un procedimiento quirúrgico sin una crasis sanguínea y sin evaluación clínica. No puede haber un procedimiento quirúrgico en un paciente con patología si no tiene una evaluación del especialista”, afirmó la testigo.

La perito explicó que durante el procedimiento de liposucción se introduce la cánula y se va aspirando la grasa, entonces en un paciente con esclerodermia, esto produce más trauma, y va causando una lesión importante.

Por otro lado, la Dra. Romina Glitz, médica tratante de la víctima, reveló que no recibió ningún pedido de autorización para la cirugía por parte del acusado.

“La señora Paola Gaete se encontraba medicada, la misma no podría someterse a una cirugía electiva es decir una liposucción ya que tenía una afectación pulmonar y de la piel debido a su enfermedad”, dijo la profesional, que destacó que la paciente debía dejar su medicación antes de someterse a cualquier cirugía.