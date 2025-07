Vecinos de Caacupé solicitan intervención debido a problemas en recolección de basura

“Estamos copados de basura, y frente cada domicilio hay bolsas que están hace días sin ser retirados. Este es un barrio residencial que debería estar mejor atendido, pero hoy está olvidado. Nadie hace nada. Por eso pedimos el apoyo de la prensa, porque las autoridades solo reaccionan cuando hay denuncias públicas”, afirmó Bernal.

Además de la acumulación de residuos, Pedro manifestó que las calles de su barrio permanecen en mal estado, sin mantenimiento ni trabajos de bacheo, lo que afecta la circulación y la imagen de la zona.

Intendente desconoce reclamo vecinal

Consultado sobre el reclamo, el intendente de Caacupé, Diego Riveros (PLRA) desmintió categóricamente la denuncia y aseguró que la recolección de residuos sí se realiza con normalidad en toda la ciudad.

“Nosotros estamos trabajando con absoluta normalidad con el tema de recolección de residuos día a día y no hemos tenido ninguna denuncia como municipio de algún problema en algún barrio en especial. Imagínate si en San Blas no realizas la recolección, vas a tener el barrio levantado, lo cual no es el caso”, expresó.

El jefe comunal también mencionó que le gustaría ver si esta persona que hizo la denuncia tiene su comprobante y si está al día. Porque “esa podría ser una de las causas”, señaló.

Riveros explicó que el costo mensual por el servicio domiciliario es de 35.000 guaraníes por vivienda, y que el trabajo se hace con personal y camiones propios de la Municipalidad.

“Tenemos tres camiones, todos en pleno funcionamiento. La recolección y disposición final de residuos es realizada por nosotros, no ha sido tercerizada como ocurre en los municipios del departamento Central”, agregó.

Persisten los reclamos

A pesar de la aclaración oficial, Pedro Bernal indicó que como contribuyente si se encuentra al día, que paga sus impuestos como todos y que por eso hace el reclamo.

“No es la primera vez que estamos con este problema. Solo se preocupan cuando hay denuncias en prensa o redes sociales. Nosotros vivimos acá y sabemos bien cómo está la cosa”, puntualizó el ciudadano.