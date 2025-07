Bloquean avenida Artigas para exigir destitución del titular del Indi

La avenida Artigas, frente mismo al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), se encuentra bloqueada esta mañana por una manifestación de originarios de los departamentos de Caaguazú, Canindeyú y San Pedro.

Son distintas comunidades quienes reclaman, además de tierras, agua potable y otras reivindicaciones, la destitución del titular del Indi, general (SR) Juan Ramón Benegas, por maltratarlos y amenazarlos.

“Con este presidente, no podemos hablar. Es luego militar y más que nada recibimos amenazas y maltratos, no quiere que hagamos nuestros reclamos. Reclamamos derechos y nos amenaza porque no quiere que contemos que sufrimos acá”, denunció Cristian Vega, líder de la comunidad Buena Vista de San Pedro.

Afirmó que recién una vez que Benegas sea reemplazado, los indígenas levantarán su manifestación.

Además de amenazarlos, no los escucha

Por su parte, Benito Barreto, líder de Yasy Cañy, mencionó que el actual titular del Indi ni siquiera los recibe para escucharlos, por lo que exigen un nuevo presidente con quien hallar soluciones a sus reclamos.

“Le pedimos encarecidamente al presidente Peña que escuche esto que reclamamos, porque con su discurso habíamos quedado a gusto y felices porque íbamos a estar todos mejor, pero no es así. Se demostró eso con que estamos en la calle”, expresó.

Lamentó que prueba de que no encuentra solución a sus reclamos es que constantemente salen a las calles a manifestarse, sin encontrar una respuesta.

Los líderes indígenas pidieron disculpas a toda la ciudadanía por recurrir al bloqueo de dicha avenida importante. Resaltaron que es la única forma de encontrar respuestas a sus reclamos.

Desvíos para aplicar

El bloqueo por parte de los indígenas en la avenida Artigas se aplica desde anoche.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción recomendaron en sus redes los desvíos que pueden realizar los automovilistas que circulan en la zona.

Las calles Valois Rivarola e Intendentes Militares están habilitadas para ingreso o salida de Asunción, así como la avenida Costanera de Asunción.