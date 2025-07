¿Qué hago si mi hijo es adicto? Esto ofrece el Centro Nacional de Adicciones

El consumo de sustancias, como el alcohol y el crack, es un gran problema en el sistema de salud, siendo los jóvenes de la franja de entre 18 y 25 años los más afectados, según comentó el doctor Nelson Gaona, director médico del Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones.

“Miles de casos que nos llegan a la institución y que son abordados de manera multidisciplinaria y los pacientes reciben tratamiento en lo que sería el Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones, que es el único centro de referencia, es un hospital especializado que depende del ministerio y que brinda atención integral y multidisciplinaria a los pacientes que tienen este tipo de problemas, de trastornos, de enfermedad”, sostuvo.

Indicó que los pacientes deben acudir al centro ubicado en la avenida Venezuela casi Concordia de Asunción, entre el Instituto de Medicina Tropical y el Hospital Psiquiátrico, que ahora es el Hospital de Urgencias Psiquiátricas.

“El paciente debe hacer acercarse, el tratamiento es voluntario como cualquier otro tratamiento de salud. Debe acercarse al área de admisión de nuestra institución en donde va a realizar una primera consulta, que por sobre todo una consulta motivacional y para conocer un poco al paciente y ahí nosotros tenemos un rac psicológico en donde nuestros psicólogos que están en el área de admisión ya van, digamos que filtrando al paciente”, detalló.

Así funciona el Centro Nacional de Adicciones

Agregó que con la primera consulta se determina si el mismo día es internado o tal vez pueda esperar al día siguiente o una semana, dependiendo más que nada de la disponibilidad de profesionales la cantidad de pacientes que reciben.

“El paciente, una vez que pasa por la admisión, ya es agendado con un profesional psiquiatra o es agendado con un profesional de psicología en donde el tratamiento conductivo y conductual que hace en el área de psicología es fundamental para este tipo de paciente”, indicó.

Recalcó que el paciente tenga un acompañamiento familiar es sumamente importante y favorece muchísimo a la recuperación, porque hay que entender que esta enfermedad es una enfermedad crónica no transmisible y que al igual que la hipertensión o la diabetes, el paciente va a necesitar un tratamiento de por vida.

“Si el paciente requiere internación, generalmente se le ofrece al paciente el tratamiento de manera ambulatoria. De tal manera hay que por el tratamiento ambulatorio se pueda lograr una desintoxicación por el consumo de drogas, esa desintoxicación en realidad lo que incluye es que el paciente deje de consumir o esté en contacto con la droga que le está causando daño”, refirió.

¿En qué momento corresponde internar a un adicto?

Explicó que si el paciente no logra llegar a la abstinencia o estar en abstinencia en su comunidad, en su casa, porque no el ambiente está contaminado, el ambiente familiar o el ambiente de la comunidad no favorece, es en ese momento en el que ofrecen la internación para desintoxicación en la institución por 20 días, la cual también voluntaria, en donde recibe un tratamiento multidisciplinario dentro de la unidad, pero sin costo alguno.

“Contamos con todos los medicamentos. Algunas veces faltan algunos que otros, pero con un 90, 95% de los medicamentos nosotros contamos en el ministerio. Pero esa etapa de desintoxicación es una etapa inicial de internación. No es que el paciente a los 20 días ya va a salir totalmente recuperado. Vuelvo a insistir en que es una enfermedad crónica y el paciente, una vez que salga de la internación por desintoxicación, tiene que seguir de vuelta un ambulatorio”, recordó.

Agregó que los estándares para internación por desintoxicación son de 20 días, pero también cuentan con un programa de internación más prolongada, tipo residencial, en el centro de deshabituación y rehabilitación de adicciones, ubicado en Piribebuy, donde los pacientes pueden tener una internación prolongada aproximadamente de nueve meses.

“No todos los pacientes acceden a esto, porque hay que tener en cuenta de que la capacidad de este dispositivo es de 30 camas, pero en realidad son 30 lugares y se le ofrece por sobre todo a aquellos pacientes que no pueden seguir su tratamiento de manera ambulatoria y tienen recaídas muy seguidas”, relató.

En el caso de niños, niñas y adolescentes, dijo que los padres o tutores deben dar autorización para internar a los pacientes y en los casos en donde los pacientes sean personas en situación de calle, trabajan directamente con el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna).

Por último, contó que en el 2024 tuvieron 31.700 consultas, alcanzando aproximadamente 1.500 pacientes.