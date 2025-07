Ayolas: recolectores de lombriz denuncian que fueron amenazados por guardias armados

El presidente de la Comisión de Lombriceros de Ayolas, Julio González, manifestó que hoy recibió denuncia de parte de sus asociados, quienes le manifestaron que, cuando se dirigían hacia el vertedero de basura, propiedad de la municipalidad local, para buscar lombrices, dos personas armadas (una de ellas presumiblemente con arma de fuego), que estarían al servicio de propietarios de tierras ubicadas en la colonia Boquerón de esta ciudad, les salieron al paso en la vía pública y les impidieron seguir avanzando, alegando que se trataba de una propiedad privada.

Al mismo tiempo, González declaró que, anteriormente, este tipo de problema no se tenía, pero ahora se abrió una carpeta fiscal a raíz de una denuncia de un grupo de personas que dicen ser los dueños de las tierras de donde se sacaban las lombrices.

Se les acusó de causar daños materiales, pero en realidad los responsables de esos hechos son adictos que ingresaban al lugar en horas de la noche.

A raíz de esa denuncia, la semana pasada la fiscalía demoró e imputó a seis o siete personas que se dedican a la recolección de lombrices para conseguir el sustento diario. En esa ocasión también se les incautaron sus herramientas de trabajo y sus motocicletas, indicó.

En otro momento, el dirigente mencionó que actualmente no pueden trabajar para conseguir el sustento diario, ya que no tienen otra fuente de ingreso. Existe el compromiso de parte de la Municipalidad en conseguir un terreno de unas 20 hectáreas o impulsar un proyecto de cría de lombrices, pero eso es algo que lleva un tiempo aproximado de seis meses como mínimo, y la necesidad que tienen no puede esperar ese lapso.

Causan daños a la propiedad

El concejal municipal de Ayolas, Lucio Amarilla (PLRA), señaló que el grupo de personas identificadas como lombriceros ingresan a su campo y también al de otras personas de la zona, y hacen excavaciones a los efectos de recolectar lombrices para su uso como carnada. Los pozos que quedan son bastante peligrosos, ya que en algunos casos se hacen con vehículos, y también con caballos.

“Hoy nos acercamos otra vez a la Comisaría local para hacer otra denuncia formal; esto se debe a que la gente ingresa sin permiso en nuestros predios y cava pozos para buscar lombrices", mencionó.

Asimismo, Amarilla negó que el incidente con los guardias privados se haya producido en la vía pública, sino que se registró cuando un grupo de personas quería ingresar por un callejón privado que conduce a sus fincas.

Es necesario que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto y encuentren una solución a este conflicto de larga data, que se transforma en una cuestión social de la comunidad de Ayolas.