“El Gobierno no es el que gobierna”, dijo el cardenal Cristóbal López desde el Vaticano

Cristóbal López es el cardenal paraguayo-español que se encuentra en el Vaticano, desde donde manifestó que el Gobierno de nuestro país no es el que gobierna “sino otro”.

“Lo que me llega es que el Gobierno no es el Gobierno, es decir, que el Gobierno no gobierna, que son otros que no son los del Gobierno los que toman las decisiones”, manifestó.

También manifestó que cada vez se hace más evidente la connivencia de ciertos sectores del poder político con ciertos sectores del Poder Judicial y con ciertos sectores de la mafia, “eso me duele en el alma”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dijo que otra cosa que le duele mucho es que se demuestre fehacientemente que hay diputados que han dado órdenes a personajes del Poder Judicial.

Lea más: El papa León XIV otorga un nuevo nombramiento al cardenal Cristóbal López

“Que ese personaje político obedezca al mismo tiempo a la mafia o a personajes del narcotráfico y que haya toda esa connivencia entre lo político, lo parlamentario, lo judicial y lo ejecutivo, es una triste realidad”, lamentó.

Se refirió también a parlamentarios que fueron sacados de sus cargos por ser minoría y asegura que se están “cargando el Estado de Derecho” y que con esa situación nadie se sentirá seguro, mientras que, los que los más débiles se acomodarán fácilmente al sistema porque reditúa más, manifestó a la 780 AM.