Video: pobladores de Nanawa exigen seguridad tras violento asalto a una madre frente a sus hijos

Una importante manifestación ciudadana se llevó a cabo en la noche de este lunes en la ciudad de Nanawa, departamento de Presidente Hayes, donde vecinos reclamaron a las autoridades una respuesta urgente ante el aumento de la inseguridad y la aparente inacción policial en la zona.

Durante la protesta, una de las intervenciones más impactantes fue la de Gabriela Nogueira, comerciante de 40 años, quien días atrás fue víctima de un violento asalto al llegar a su vivienda en compañía de sus hijos menores. Un grupo armado la interceptó en el portón de su casa, dejándola a ella y a los niños profundamente afectados por el hecho.

“No puedo entrar tranquila a mi casa, no puedo salir tranquila. Estas cosas nos marcan, a mí y a mis hijos que estaban conmigo. Quedamos con miedo, con temor… y eso no se va fácilmente”, expresó Nogueira ante la comunidad reunida.

Cuestionamientos a la Policía

La mujer cuestionó duramente el papel de las fuerzas del orden, asegurando que los uniformados no están cumpliendo su función de proteger a la ciudadanía.

“Los uniformes no son para lucirse, son una responsabilidad. Si los policías no se movilizan, si no actúan, entonces ¿quién va a cuidarnos? El pueblo está en zozobra”, reclamó.

Los pobladores denuncian una escalada de hechos delictivos en Nanawa, con robos, asaltos y presencia de grupos armados, sin que existan respuestas visibles por parte de las autoridades policiales.