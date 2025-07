Jubilados Municipales vuelven a pedir prioridad al interventor de Asunción

A través de un comunicado difundido este sábado 19 de julio, extrabajadores municipales reclamaron una vez más el grave estado de abandono de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CJPPM). En esta ocasión, apuntaron directamente a sus consejeros y administradores como los principales responsables de la crisis económica que hoy enfrentan.

“Durante más de una década malversaron fondos, administraron con negligencia y permitieron con malicia la obstrucción de la justicia, la desaparición de las pruebas y de los recursos”, señala el comunicado, que expresa la indignación de los aportantes, a quienes se les adeuda una importante suma de dinero.

Lea más: Pedirán a interventor de Asunción priorizar deuda con Caja Municipal de Jubilaciones

La Municipalidad enfrenta deudas millonarias con los jubilados. La semana pasada, transfirieron fondos que apenas alcanzaron para saldar haberes jubilatorios del mes de marzo, por lo que quedan pendientes los de abril, mayo y junio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Jubilados piden al interventor que cumpla con ellos

Aunque indican que el actual interventor Carlos Pereira no es el responsable directo de esta situación, instan a que actúe con celeridad para destrabar los fondos.

Lea más: Comuna de Asunción analiza fecha de pago para jubilados y pensionados de la Caja Municipal

“Le pedimos que interponga sus buenos oficios para la acción inmediata de lo que públicamente ha prometido”, enfatizan.

Los firmantes también denuncian que han sido reprimidos y denunciados por ejercer su derecho a reclamar, y que las puertas de la institución “literalmente” les han sido cerradas.

“La lucha debe ser firme y bien dirigida. No somos instrumento. No a la confusión. No más impunidad”, finaliza el comunicado.

Lea más: Funcionarios municipales evitan jubilarse por situación de la caja