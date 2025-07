“Ella miente”: esta es la versión del diputado Santiago Benítez

El diputado Santiago Benítez salió al paso de lo declarado, en la mañana de este jueves, por Cinthia González, viuda del periodista asesinado Leo Veras. Denunció que el parlamentario colorado intentó sobornarla para favorecer a Waldemar Rivas Días, alias “Cachorrão”, principal sospechoso del crimen ocurrido hace cinco años.

“Que esta viuda esté negociando para afectarme a mí, es muy grave. Realmente se debe investigar bien. La viuda conoce muchas cosas, sabe muchas cosas, y no sabemos, pero se llegó a decir que ella está vinculada con el hecho, por algo le defendió a “Cachorrao”, manifestó.

Comentó que es candidato a intendente y que hay políticos detrás de esto. Afirma que no tiene conexión con el narcotráfico para que la viuda lo responsabilice si es que algo llegara a pasarle.

“Me quieren perjudicar políticamente, debería ir a pasar pruebas a la Fiscalía”, enfatizó.

Audio de la viuda de Leo Rivas

El parlamentario, quien trabajaba en el ejercicio del periodismo con Leo Veras, presentó un audio de la viuda que fue grabado hace dos o tres meses, en la radio de su familia.

En el audio se escucha a quien sería Cinthia González, decir cuanto sigue: “Es la última vez que hablo del caso, todas las veces me llaman. Escuché una entrevista donde dijeron que yo dije que fuiste (Santiago Benítez) el último en hablar con Leo, necesito pruebas porque yo no dije. ¿En qué parte de mi declaración se basa? En ningún momento te mencioné. Nadie sabe quién fue el último en hablar con Leo y las investigaciones no avanzaron".

“Te voy a decir una cosa, Santigo, nadie sabe quién fue el último en hablar con Leo, porque las investigaciones jamás avanzaron y nadie nunca dijo lo que se encontró en su teléfono”, manifestó, echando por tierra sus declaraciones, de esta mañana.

Por su parte, Benítez, se defendió ante las acusaciones, comentando que él es candidato a intendente, por lo tanto, hay políticos detrás de las declaraciones de la viuda.

“Aquí la víctima de esta gente soy yo. De Aníbal Gómez Caballero y de Juancho Acosta, ellos están detrás de esto porque soy candidato a intendente y quieren perjudicarme políticamente, porque si querían hacerlo de verdad, debían ir a declarar ante la Fiscalía”, manifestó.

También manifestó que se encuentra en peligro, no la viuda, que quisieron matarlo y que, como no pudieron hacerlo físicamente, ahora lo intentan en el ámbito político.

“La viuda miente”, enfatizó y negó cualquier comunicación con Cachorrão, ante la denuncia de la mujer.

“Lo único que yo hice es querer escuchar su verdad. Vino el abogado de Cachorrão, habló a través de la radio. La viuda defendió a Cachorrão durante el juicio y el fiscal acusador (Andrés Arriola) se enojó con ella”, indicó.

En ese momento, el fiscal Andrés Arriola solicitó que Cinthia González sea declarada testigo falso. Había declarado que Cachorrão era benefactor de la sociedad pedrojuanina, que ella no lo reconocía en el atentado y que no tenía nada que ver con la muerte de su marido, Leo Veras.

“Yo no sé si ella se fue a negociar con Cachorrão o no, no te puedo decir, porque no tengo nada que ver en esas cosas. Es más, después de la libertad de Cachorrão, quien pegó el grito fui yo”, señaló.

Manifestó que se comunicó con la viuda para que vaya a la radio, ya que se desempeñaba como comunicador y quería su versión.

Asegura que ella se negó, por temor, y que fue ella quien lo citó en un hotel, y no al revés, como ella manifestó esta mañana.