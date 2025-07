Diputado opositor habla sobre posible suspensión tras calificar de “colorratas” a sus colegas colorados

“Yo reconozco que, a lo mejor, no fue demasiado acertado el vocabulario que usé pero, a la par, por qué me tienen que sancionar habiendo colegas cachafaces. Nunca fueron advertidos o sancionados. Voy a pedir disculpas si me exoneraría de la suspensión”, manifestó este sábado el diputado Miguel Martínez, durante el programa “No tiene nombre”, en ABC Cardinal.

Manifestó que luego de que le cortaron el micrófono le sacaron de sus casillas y volvió a pedir la palabra, pero ya no le concedieron. Lo que pretendía era explicar mejor el tema y “pedir disculpas si se ofendieron”.

“Reconozco que el volucavulario no fue muy acertado, pero, por qué a mi me tienen que sancionar habiendo colegas cachafases, atropellan a las mujeres y nunca fueron sancionados ni adbertidos”, lamentó.

Agregó que espera que no sean “tan implacables”con él ni quieran acallar la voz de un opositor.

“A mí muchas veces ya me quisieron censurar y amedrentar. En mi cara dijo la señora Rocío (Abet) que me quería mandar matar y varios colegas escucharon”, denunció.

Dijo además que él es humano, por lo que puede equivocarse, pero que siempre tiene presente el patriotismo y salvaguardar el dinero de la gente. “Esa institución (Opaci) no tiene razón de ser y muchas veces ya fueron reclamados por intendentes colorados y liberales”.

Lo que dijo en la última sesión de Diputados

“Tenemos que traer extraterrestres (en tono irónico), porque son los únicos que pueden hacer lo que hace esta oenegé manejada por los colorratas y Cachi-Bachi Núñez (haciendo alusión al presidente del Congreso y senador cartista Basilio ”Bachi” Núñez). ¡Eso es lo que ustedes son!”, había dicho ayer Martínez hasta que le cortaron el micrófono.camara de dipuc

“Que se ponga el sayo a quien le quepa”, remató.

La “aplanadora” cartista en Cámara de Diputados estuvo a punto de rechazar el proyecto de ley “que establece la eliminación de la intermediación de la Opaci en la expedición de licencias de conducir y en los procesos relacionados a bienes y raíces”.

El proyecto pretendía cortarle a esta “oenegé amiga” del cartismo el chorro con millonarios fondos mediante descuentos a mansalva a costa del contribuyentes, pero opositores dejaron sin quórum la sesión para evitar el archivamiento, pero igualmente ya tiene sentencia de muerte decretada.