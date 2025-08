Estudiante denuncia que el Instituto Técnico Superior San Ignacio Guazú está funcionando sin acreditación académica

Una estudiante de la carrera de Licenciatura en Radiología denunció que supuestamente el Instituto Técnico Superior San Ignacio Guazú está funcionando aparentemente de manera ilegal y que en varias ocasiones ha pedido a la directora una explicación al respecto y las documentaciones y hasta la fecha no se demostró nada.

“Al enterarme que a otros compañeros no les entregaron sus títulos, y al averiguar, nos encontramos que esta institución donde estamos estudiando no está acreditada, solicité una explicación y la documentación a la dirección y jamás me entregaron”, señaló la denunciante Anamir Barrios.

Lea más: San Ignacio: afectados por el temporal piden asistencia para reparar vivienda destechad

Explicó que está reclamando los documentos respaldatorios, “para saber si es legal la carrera que estoy siguiendo, ya que hice un gasto importante durante todos estos años para estudiar y ahora me encuentro con esta sorpresa”, agregó Barrios.

Sobre esta acusación dialogamos con la directora de dicha institución educativa, Dolly Giménez, quien desmintió la denuncia. “Es mentira que estamos funcionando de manera ilegal, tenemos todas las resoluciones de creación del Instituto Técnico Superior San Ignacio Guazú y tenemos todas las documentaciones en regla, y siempre del Ministerio de Educación vienen a fiscalizarnos”, indicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Giménez señaló que desde el 2022 están funcionando con siete carreras y que tienen una institución con una infraestructura acorde a la exigencia para que los estudiantes puedan realizar sus debidas prácticas desde el primer año de su carrera.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En relación a la entrega atrasada de los títulos, aclaró que dicha documentación tiene un proceso, y no es que terminan el proyecto del último año y ya se les entrega el cartón, sino que tiene unos procesos un poco largos. Sobre este último grupo que aún no recibió sus títulos es por problemas con las cédulas de identidad. “Es decir, existen cuatro estudiantes que tienen vencida y, para gestionar, tienen que estar vigentes”, indicó. Aseguró que una vez subsanado dicho inconveniente, se les entregará el título”, explicó.

La misma exhibió una resolución de creación de dicha institución con fecha de 14 de marzo de 2022 con número 121/2022 y otra resolución fechada también en marzo del mismo año, con número 279/2022.