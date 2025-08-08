Desarticulan foco de microtráfico ligado a presuntos motochorros en J. Augusto Saldivar

El allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Compañía 8 de la ciudad de J. Augusto Saldívar fue realizada por agentes especiales de la Dirección de Operaciones Urbanas de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que desarticuló un foco de microtráfico ligado a presuntos motochorros.

El procedimiento apuntó a desactivar un punto de distribución de drogas identificado, a través de denuncias ciudadanas y seguimiento investigativo, como proveedor de presuntos motochorros que operaban en la zona.

Como resultado fue detenida Paula Luján Mora Martínez, paraguaya de 22 años, quien sería responsable de distribuir dosis de crack y cocaína a redes de microtraficantes urbanos.

Evidencias incautadas

9.7 gramos de clorhidrato de cocaína (1 porción).

60.7 gramos de pasta base de cocaína (91 dosis + porciones adicionales).

Más de 400 dosis listas para la venta.

Un aparato celular.

Dinero en efectivo.

Una balanza de precisión.

Una motocicleta Kenton GTR-Z/200 con matrícula adulterada.

El procedimiento fue liderado por la agente fiscal Julia Báez, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico.

Este tipo de operaciones permite neutralizar puntos de distribución claves en barrios vulnerables, debilitando los circuitos del microtráfico que sostienen otros delitos conexos.