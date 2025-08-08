Juegos Panamericanos: ¿dónde y cuándo estará bloqueado el tránsito de vehículos en Asunción?

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, Daniel Cárdenas, director de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción, habló de la cobertura que su dependencia municipal hará durante la realización de los Juegos Panamericanos Júnior 2025, que se celebrarán en la capital paraguaya entre el 9 y el 23 de agosto, y especificó dónde y cuándo habrá bloqueos del tránsito vehicular.

“Vamos a estar experimentando dos semanas bastante movidas”, advirtió Cárdenas, quien señaló que las actividades preparativas como la preparación de escenarios y graderías, y los actos previos al evento deportivo, como el recorrido de la antorcha de los juegos, ya están en marcha desde la semana pasada con cobertura de la Policía Municipal.

El acto de inauguración de los Juegos tendrá lugar el sábado por la tarde en el estadio Defensores del Chaco, en el barrio Sajonia.

Cárdenas dijo que varias cuadras a la redonda del estadio estarán cerradas al tránsito de vehículos para facilitar el acceso del público y las delegaciones de deportistas – que llegarían en unos 200 buses - al Defensores.

Agregó que habrá “bastante cobertura” de la Policía Municipal sobre la avenida Carlos Antonio López y sobre la calle Colón desde la salida de la Costanera Norte, además de dentro del área bloqueada, principalmente para evitar que vehículos sean estacionados en lugares prohibidos y dificulten la circulación de los buses.

Cuatro días de bloqueo de la Costanera Norte

Uno de los puntos de la capital donde habrá competencias es la Costanera Norte, sobre cuya pista se realizarán competencias de ciclismo este sábado y domingo, y el domingo 17.

Este sábado, el tránsito sobre la Costanera Norte estará totalmente impedido entre las 4:00 y las 13:00 en toda su extensión, desde la rotonda ubicada debajo del puente Héroes del Chaco y la salida en la calle Colón.

Este domingo el bloqueo será también en el mismo horario. Cárdenas enfatizó que el puente Héroes del Chaco no será cerrado en ningún momento.

El domingo 17 habrá una “jornada doble” de ciclismo en la Costanera, por lo que ese día el bloqueo será entre las 4:00 y las 19:00.

Cárdenas indicó que hay otras disciplinas deportivas, como remo, que se realizarán en zona de la Costanera Norte durante las próximas semanas, pero estas no afectarán al tránsito y no se realizarán bloqueos de esa avenida relacionados a los Juegos Panamericanos fuera de esos tres días mencionados.

Desfile militar en feriado

Sin embargo, habrá un día más de bloqueo de la Costanera Norte, por una actividad no relacionada a los Juegos Panamericanos: el viernes 15, día feriado por el aniversario de la fundación de Asunción, tendrá lugar un desfile militar en el que marcharán unos 3.000 uniformados.

Ese día, el tránsito estará bloqueado en la Costanera Norte aproximadamente entre las 6:00 y las 12:00.

Además, durante la mañana estará bloqueada ese viernes la calle Colón debido a que allí se ubicarán los militares para comenzar a desfilar. Se prevé que la fila de uniformados se extienda desde la salida de la Costanera hasta la avenida Ygatimí, dijo Cárdenas.

Además, este sábado se realizará una “práctica” para el desfile militar sobre la Costanera Sur, que estará cerrada al tránsito vehicular en ambos sentidos entre las 6:00 y las 11:00.

SND y Asunción Golf Club

Cárdenas indicó que también habrá “mucha aglomeración de personas y vehículos” en torno a la sede de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), por lo que habrá bloqueos en un tramo de 200 metros sobre la calle Tupíes, ubicada detrás del recinto deportivo, y agregó que no se permitirá que vehículos estacionen sobre la avenida Eusebio Ayala.

También habrá cobertura en la zona del Asunción Golf Club, que también albergará competencias.

El director de la Policía Municipal pidió “mucha tolerancia y paciencia” a los conductores que planeen circular durante los días en que habrá bloqueos, y recomendó que salgan 20 o 30 minutos antes de lo normal de sus casas y prevean el uso de corredores alternativos para llegar a sus destinos.

Agregó que los residentes de zonas en las que se realizarán bloqueos de tránsito ya recibieron acreditaciones que les permitirán entrar y salir libremente.

Finalmente, indicó que la Policía Municipal hará controles constantes para evitar que cuidacoches “reserven” espacios de estacionamiento en las zonas en las que se llevarán a cabo los eventos de los Juegos Panamericanos.