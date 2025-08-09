Nacionales

Eusebio Ayala celebró el Día del Alimento Nacional con conversatorio, danza y chipá apo

En el marco de la conmemoración del Día del Alimento Nacional del Paraguay, este viernes la ciudad de Eusebio Ayala, reconocida como la capital nacional del chipá, se vistió de fiesta para rendir homenaje a uno de los símbolos más queridos de la gastronomía paraguaya. La Plaza Independencia fue el escenario principal de una jornada que combinó cultura, historia, tradición y sabor.

Por Faustina Agüero
08 de agosto de 2025 - 19:26

Desde tempranas horas, visitantes locales y turistas comenzaron a acercarse para disfrutar de las actividades preparadas por la organización.

El eje central fue un conversatorio que reunió a destacados referentes de distintos ámbitos: Margarita Miró, la maestra chipera; María Ana López; Almide Alcaraz uno del los propulsores del Festival del chipá, el periodista y escritor Andrés Colmán; el escritor “Grillo” Benítez, quien presentó su libro; el chef Petta, impulsor del “Tour del Chipá”; y la artista Chabely Fretes, quien compartió reflexiones sobre la música inspirada en este ícono culinario.

Cada uno, desde su experiencia, resaltó el valor del chipá como parte del patrimonio cultural y como elemento que une a las familias paraguayas.

Se compartió un agradable conversatorio sobre el significado que tiene la chipa en la localidad.
La propuesta se complementó con presentaciones artísticas de danza que llenaron de color y alegría la plaza, así como una jornada de degustaciones que permitió a los visitantes saborear distintas variedades de chipa, elaboradas por manos expertas y con recetas transmitidas de generación en generación.

El aroma del almidón, el queso y la leña encendida se mezclaba en el aire, despertando la memoria y el apetito de todos los presentes.

Tradicional Chipá Apo

El cierre estuvo marcado por un chipá apo (elaboración colectiva de chipá), dirigido por la reconocida María Ana.

La reconocida chipera Maria Ana compartió con los visitantes sus técnicas para la elaboración de la chipa.
Los pobladores y visitantes disfrutaron del momento y algunos incluso pidieron recomendaciones para la elaboración del alimento.
Los asistentes participaron activamente, amasando y dando forma a la tradicional argolla, en un gesto de comunidad y preservación de las costumbres.

Entre risas, fotos y el calor del tatakua, la jornada concluyó con la satisfacción de haber celebrado algo más que un alimento: se celebró la identidad paraguaya.

Se cocinó en el lugar y se degustó con los presentes.
Eusebio Ayala reafirma así su papel como epicentro del chipá, no solo como producto gastronómico, sino como símbolo cultural que atraviesa generaciones y sigue conquistando paladares dentro y fuera del país.

