Nuevo director de Hospital Regional de Caacupé promete trabajar en el fortalecimiento del sistema de salud

Con esta designación se da inicio a una nueva etapa en la administración del Hospital, con miras a mejorar la atención médica, reorganizar los servicios internos y fortalecer las áreas más sensibles del sistema de salud local, en concordancia con las directrices del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS).

Perfil del nuevo director

El doctor Cañete es oriundo del barrio Industrial de Caacupé y ha desarrollado buena parte de su carrera en el departamento de Cordillera. Prestó servicios como médico en hospitales de Tobatí, Eusebio Ayala, Itacurubí de la Cordillera y en el propio hospital de Caacupé.

Durante la pandemia del COVID-19 tuvo una participación activa y destacada en el Hospital Regional, donde formó parte del equipo médico que atendía los casos graves de la enfermedad. Estuvo al frente de guardias médicas en momentos críticos, y su compromiso fue reconocido por colegas y pacientes.

Hasta hace poco se desempeñaba como encargado de programas, además de cumplir funciones como médico de consultorio y guardia. Esta experiencia lo posiciona con un conocimiento profundo del funcionamiento del hospital, así como de las necesidades más urgentes tanto del personal como de los usuarios.

Desafíos y expectativas

Entre los principales desafíos que enfrentará el nuevo director se encuentran la mejora de la infraestructura, el refuerzo de los servicios de urgencias y especialidades, así como la optimización de la gestión de recursos humanos y logísticos, para garantizar una atención oportuna y de calidad.

En la comunidad y el cuerpo médico hay expectativas de que con su liderazgo se puedan destrabar procesos administrativos, mejorar la comunicación interna y externa del hospital y ampliar la cobertura de servicios, especialmente en áreas sensibles como maternidad, pediatría y terapia intensiva.

Además, se espera que impulse una política de puertas abiertas, con diálogo permanente con la ciudadanía, organizaciones sociales y autoridades municipales y departamentales, a fin de articular respuestas más eficaces a los problemas de salud pública.

Compromiso con la comunidad

En sus primeras declaraciones tras asumir el cargo, el doctor Hugo Cañete expresó su compromiso de trabajar de forma cercana con el personal del Hospital, priorizando el bienestar de los pacientes y el fortalecimiento de los servicios básicos. “Conozco las necesidades del hospital y de la comunidad porque vengo trabajando aquí desde hace años. Mi compromiso es poner toda mi experiencia al servicio de la gente”, sostuvo.

El Hospital Regional de Caacupé es el centro de referencia para miles de pobladores de la capital departamental y de otras localidades cercanas, por lo que su correcto funcionamiento resulta vital para garantizar el derecho a la salud en toda la zona.

