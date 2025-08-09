Viernes frío: albergues habilitados en Costanera Norte, Limpio y San Lorenzo

El promedio de personas que se benefician con los albergues es de aproximadamente 35 personas; sin embargo, en los días de más frío se llegó a más de 80, indican desde la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).
Abrigos, camas y comida caliente ofrecen en los albergues en la SEN, siendo el de Costanera el más concurrido.
“Servimos desayuno, almuerzo, merienda y cena. El menú del almuerzo de este viernes es tallarín”, comenta Arcenia Núñez, encargada de albergue Costanera.
Las habitaciones y baños son sexados, además se cuenta con un pabellón para madres con hijos.
Lea más: SEN, “en alerta total” por frío: este es el número para reportes
Agrega que la carpa es térmica, por lo que el frío no se siente estando adentro y son 10 los funcionarios destinados al trabajo diario con las personas que usufructúan el servicio.
Teléfonos habilitados para avisar de personas en situación de calle: Sistema de Emergencias 911, 0986 111-001.
Albergues de la SEN activos
- Costanera Norte: Avenida Costanera y General Santos.
- San Lorenzo: Polideportivo San Lorenzo.
- Limpio: frente al Frigorífico Guaraní.