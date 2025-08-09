Viernes frío: albergues habilitados en Costanera Norte, Limpio y San Lorenzo

El promedio de personas que se benefician con los albergues es de aproximadamente 35 personas; sin embargo, en los días de más frío se llegó a más de 80, indican desde la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Abrigos, camas y comida caliente ofrecen en los albergues en la SEN, siendo el de Costanera el más concurrido.

“Servimos desayuno, almuerzo, merienda y cena. El menú del almuerzo de este viernes es tallarín”, comenta Arcenia Núñez, encargada de albergue Costanera.

Las habitaciones y baños son sexados, además se cuenta con un pabellón para madres con hijos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: SEN, “en alerta total” por frío: este es el número para reportes

Agrega que la carpa es térmica, por lo que el frío no se siente estando adentro y son 10 los funcionarios destinados al trabajo diario con las personas que usufructúan el servicio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Teléfonos habilitados para avisar de personas en situación de calle: Sistema de Emergencias 911, 0986 111-001.

Albergues de la SEN activos