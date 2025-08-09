Nacionales

Viernes frío: albergues habilitados en Costanera Norte, Limpio y San Lorenzo

Ante las bajas temperaturas, la Secretaría de Emergencia Nacional activó los albergues que se encuentran en la Costanera Norte de Asunción, en Limpio y San Lorenzo.

Por ABC Color
08 de agosto de 2025 - 09:05
Tres albergues de la SEN habilitados en Asunción, Limpio y San Lorenzo.

El promedio de personas que se benefician con los albergues es de aproximadamente 35 personas; sin embargo, en los días de más frío se llegó a más de 80, indican desde la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).

Abrigos, camas y comida caliente ofrecen en los albergues en la SEN, siendo el de Costanera el más concurrido.

“Servimos desayuno, almuerzo, merienda y cena. El menú del almuerzo de este viernes es tallarín”, comenta Arcenia Núñez, encargada de albergue Costanera.

Las habitaciones y baños son sexados, además se cuenta con un pabellón para madres con hijos.

Agrega que la carpa es térmica, por lo que el frío no se siente estando adentro y son 10 los funcionarios destinados al trabajo diario con las personas que usufructúan el servicio.

Teléfonos habilitados para avisar de personas en situación de calle: Sistema de Emergencias 911, 0986 111-001.

Albergues de la SEN activos

  • Costanera Norte: Avenida Costanera y General Santos.
  • San Lorenzo: Polideportivo San Lorenzo.
  • Limpio: frente al Frigorífico Guaraní.
