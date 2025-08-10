Asu2025: recomendaciones sobre seguridad y tránsito

La Policía Nacional y la Policía Municipal de Tránsito de Asunción aseguran que realizan un gran despliegue para garantizar que los asistentes a los II Juegos Panamericanos Junior Asu2025 se sientan tranquilos, disfruten del evento y no tengan inconvenientes en el tránsito o estacionamiento.

El comisario Juan Agüero, titular de la Policía del Área Metropolitana, manifestó que los “cuidacoches van a querer estar”, sin embargo, no se les permitirá.

Agentes de la Policía Nacional se encuentran en las calles desde la medianoche, especialmente en la zona del evento, en los ingresos, dijo.

De los 1.500 agentes policiales, varios se encuentran con la tarea de no dejar que los “cuidacoches” se instalen. “Tenemos tres equipos anticuidacoches”, puntualizó.

Agregó que los más de 40 hoteles del área metropolitana están cubiertos, así como los itinerarios de autoridades, jueces y otros implicados en la competencia.

“Una cuadra a la redonda del Estado Defensores del Chaco, estará bloqueado a la hora de la inauguración”, especificó.

Lo que no se podrá llevar a la inauguración, esta noche

Armas.

Bebidas alcohólicas.

Drogas.

Paraguas.

Vuvuzela.

“El equipo de mate o tereré estará permitido”, resalta.

Tránsito durante Asu2025

El jefe operativo y de tráfico de la PMT, Daniel Cárdenas, manifestó que hoy desde las 04:00 está bloqueada la Costanera Norte por la competencia de ciclismo.

La Costanera Sur también se encuentra bloqueada por la práctica de desfile policial y militar para el 15 de agosto y se extenderá hasta cerca del mediodía.

Cerca de 200 inspectores de tránsito están afectados para la cobertura, indicó.

“En la zona del estadio no se va a permitir estacionar en la vereda, en el paseo central ni en la franja peatonal. Tenemos cuatro grúas para vehículos livianos y una de gran porte”, especificó.

Instó a los conductores a estacionar de manera correcta y reiteró que el estacionamiento es gratuito.