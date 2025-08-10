Designan a nuevo director de la Séptima Región Sanitaria en Itapúa.

Por resolución N° 3.113 de la Dirección General de Recursos Humanos (DGRRHH) del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), se designó como nuevo director de la Séptima Región Sanitaria al doctor Jorge Armando Ayala Cáceres. Además, por resolución N° 3.114, se confirma al exdirector de la región, doctor Juan María Martínez, como director del nuevo Hospital General de Itapúa (HGI).

El nuevo director manifestó: “El compromiso es construir un camino todos juntos, seguir avanzando desde donde ya se llegó y de ahí para adelante”. Había sido designado como médico de planta del HGI, luego de que se designara a un nuevo director del Hospital Regional de Encarnación, cargo que ocupó hasta el 25 de julio.

Ayala es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional de Asunción (UNA); especialista en Ginecología y Obstetricia (UNA); especialista en Climaterio y Menopausia (UNCa); especialista en Ecografía General (UNCa); especialista en Endocrinología Ginecológica SAEGRE Buenos Aires; especialista en Didáctica Universitaria (UNI); y docente de Posgrado en Clínica Gineco-Obstétrica (UNI).

En su trayectoria fue exjefe de Guardia del Hospital Regional San Juan Bautista; exjefe de Guardia del Hospital Regional de Encarnación (HRE); ecografista en el HRE; jefe del Servicio de Ginecología del IPS Encarnación; gineco-obstetra y ecografista del IPS Encarnación; director médico del HRE; y director general del HRE.

Presión política

De manera extraoficial, se manejó durante estas semanas que el sector del cartismo en Itapúa realizó lobby para la designación de un médico, presidente de seccional en las Colonias Unidas, para el cargo de director de la Séptima Región Sanitaria.

La determinación causó incomodidad en la ciudadanía e incluso entre los médicos de la región. Si bien el gremio de los profesionales no se pronunció, se maneja que hubo reclamos por la consideración de ese candidato promovido por el cartismo.

El polémico senador colorado cartista Hernán Rivas había manifestado que habían recomendado a este candidato. Incluso refirió que es evidente que tienen “influencias”, pero que sería la ministra la que determine ese cargo de confianza.

Luego de las presiones de distintos sectores, el nombramiento se postergó. La ministra María Teresa Barán confirmó con esto que no habría accedido al pedido de ese candidato.