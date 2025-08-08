Fiscalía contra Delitos Económicos verifica obras en municipalidad del padre del senador Hernán Rivas

El agente fiscal de la Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción, Néstor Coronel, se constituyó este jueves en la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, del departamento de Itapúa. Manifestó que solicitarán las documentaciones respaldatorias de obras que figuran en una denuncia por supuestas irregularidades en los periodos fiscales 2022, 2023 y 2024.

La comuna investigada está a cargo de Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC), padre del senador colorado cartista Hernán David Rivas.

También explicó que un equipo de peritos realiza la inspección de 27 estanques, además de caminos donde figuran como realizados trabajos de ripiado y puentes. El agente fiscal manifestó a la prensa que investigan posibles obras fantasmas, así como si los trabajos se hicieron de manera irregular.

La investigación parte de múltiples denuncias realizadas por concejales municipales, quienes detectaron presuntas irregularidades en la gestión del intendente desde el 2022.

Según los ediles, entre las principales causales se encuentra que varias de estas obras figuraban con facturas de supuestas empresas de “maletín”, pero que terminaban haciéndose con maquinaria de la municipalidad. Incluso con el aporte de pobladores locales para la compra de ripio y combustible, según la denuncia.

Poco avance

Una comitiva ya había inspeccionado obras el pasado 28 de octubre de 2024, en el marco de la causa en la que se investiga a Rivas. En ese entonces, la investigación estaba a cargo de las fiscales Natalia Fuster y Verónica Valdez, quienes revisaron las obras: “Proyecto de mantenimiento de caminos rurales, perfilado y canalización de tramos del barrio San Blas; proyecto de reparación de caminos con carga de ripios y entubado en lugares críticos de los barrios Los Pinos 1 y Los Pinos 2; proyecto de relleno y compactación para apertura de puentes en el barrio Pilarense; perfilado de caminos rurales y canalización en barrio Guaraní-Santa Rita; proyecto de construcción de puente de hormigón armado en caminos rurales del barrio Pilarense”.

Actualmente, la causa está a cargo de los fiscales Luz Guerrero y Néstor Coronel, de la misma Unidad Especializada contra Delitos Económicos y Anticorrupción de la capital del país.

Los ediles de Tomás Romero Pereira indican que, como el jefe comunal es padre del senador cartista David Hernán Rivas (ANR-HC), es un “protegido político” del Gobierno Nacional, por lo cual goza de total impunidad.