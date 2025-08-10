La Ronda de Solidaridad con víctimas y sobrevivientes de violencia sexual se desarrolló este sábado

La actividad denominada Ronda Solidaria, enfocada en víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, declarada de Interés Nacional por la Cámara de Senadores, se llevó a cabo este sábado en la plaza Italia de Asunción.

Fue una actividad abierta a toda la ciudadanía con el objetivo de apoyar a las víctimas y decir con fuerza: ¡No están solas ni solos!, indicaron los organizadores.

Cada 9 de agosto se conmemora el día de la solidaridad y resarcimiento para las víctimas y sobrevivientes de abuso sexual.

En Paraguay, cada día entre ocho y nueve niñas, niños o adolescentes son víctimas de abuso sexual. “Esta realidad nos duele y nos moviliza”, manifiestan.

El Movimiento Contra la Violencia Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes, junto a organizaciones de todo el país, participaron de esta actividad en el marco de la campaña regional del 9 de agosto.

Piden que el Estado de seguimiento a los casos, que no quede solo en la denuncia, que se prevean políticas de prevención que sean afectivas y atención integral a las víctimas.

Además, exigen justicia para cada caso y resarcimiento correspondiente, comentó Alejandra Sosa, una de las organizadoras.

“Ningún niño, niña o adolescente debería vivir con miedo”, manifiestan.