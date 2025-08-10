Tumor de casi ocho kilos es extirpado a una embarazada en el IPS

Un equipo multidisciplinario del IPS realizó una exitosa cirugía a una paciente embarazada de 31 semanas que presentaba un quiste ovárico gigante de casi ocho kilos. El equipo médico logró extirparlo durante el procedimiento que no registró inconveniente alguno.

En febrero, mediante una ecografía, detectaron una masa de 12 cm en el ovario derecho de la mujer; sin embargo, estudios posteriores mostraron un crecimiento acelerado.

Una tomografía evidenció que el quiste alcanzaba dimensiones de aproximadamente 25 x 32 cm y un volumen estimado de 8.320 ml, ocupando gran parte del abdomen y en contacto con el útero grávido.

Según indican desde la previsional, en los días previos a la cirugía la paciente presentó dolor abdominal intenso y persistente, sin respuesta a la analgesia, lo que motivó la decisión de intervenir quirúrgicamente.

Hallazgo del tumor durante cirugía

Durante la operación, se encontró un quiste de 7 kilos 800 gramos y cerca de 50 cm de diámetro, que fue retirado por completo junto con el ovario afectado. También se realizó un lavado citológico para asegurar la limpieza de la cavidad abdominal.

Destacaron que la intervención transcurrió sin complicaciones y actualmente la paciente se encuentra en recuperación postoperatoria, bajo estricto control obstétrico y quirúrgico, con seguimiento permanente para garantizar la salud de la madre y del bebé.

El procedimiento estuvo a cargo del equipo quirúrgico conformado por los ginecobstetras Blas Figueredo y Gustavo Amarilla, los residentes Fátima Cubilla y Jeremías Vera, y la anestesióloga Carmen Valenzuela.