Video: familia de Luque pierde todo en un incendio y pide ayuda para reconstruir su hogar

Un incendio ocurrido en la mañana del viernes consumió por completo la vivienda de doña Florencia González, ubicada en el asentamiento Guillermina Duré, del barrio Cañada san Rafael, en la ciudad de Luque. La mujer, adulta mayor, vivía junto a sus cuatro nietos, quienes por fortuna resultaron ilesos. Sin embargo, las pérdidas materiales fueron totales y la familia quedó en la calle, por lo que pide la colaboración de la ciudadanía para comenzar de nuevo.

El siniestro se inició alrededor de las 8:30, cuando Florencia se encontraba en su lugar de trabajo. En la casa estaban su hijo y uno de los nietos, de 4 años, mientras los otros tres se encontraban en la escuela. Según relató Jorge González, hijo de la afectada, el fuego se propagó con rapidez y en cuestión de minutos consumió toda la vivienda.

“Escuché una explosión y luego el grito de mi sobrino que salió corriendo del baño. Cuando intentamos apagar con mangueras, el calor ya era insoportable. Los vecinos fueron los primeros en ayudarnos, pero en pocos minutos el fuego se llevó todo”, contó.

Lea más: Voraz incendio arrasa con 12 depósitos en planta de Luque

La familia perdió colchones, frazadas, muebles, electrodomésticos y hasta la garrafa de gas. Los bomberos voluntarios llegaron al lugar, pero ya nada pudo ser rescatado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pese a la tragedia, doña Florencia agradece que sus nietos estén a salvo y ahora concentra sus esfuerzos en reconstruir lo que las llamas destruyeron. Actualmente, ella y sus nietos están divididos entre casas de familiares, mientras los vecinos colaboran levantando nuevamente una pieza para que puedan resguardarse.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pedido urgente de colaboración

“Lo que más necesitamos ahora son chapas, ladrillos huecos, colchones, frazadas y todo lo que se pueda. Queremos terminar la pieza lo antes posible porque el frío ya se siente”, expresó Jorge.

Quienes deseen ayudar a esta familia pueden comunicarse directamente con doña Florencia González al (0991) 998-240.