Albergue de la SEN en Costanera Norte estaría abierta hasta el jueves

El albergue temporal instalado por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) en la Costanera Norte de Asunción recibió a 23 personas durante la madrugada de este domingo, en el marco del operativo de contingencia por bajas temperaturas.

Según informó Orlando López, encargado del refugio, entre los asistidos se encuentran 20 hombres y 3 mujeres.

López explicó que, además de los albergados, el equipo de la SEN brindó asistencia en calle a cinco personas en situación de vulnerabilidad que rechazaron el traslado hasta el refugio.

Lea más: Viernes frío: albergues habilitados en Costanera Norte, Limpio y San Lorenzo

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Atención prioritaria en días de frío extremo

El refugio de la Costanera Norte se habilita cada vez que el pronóstico meteorológico anuncia temperaturas iguales o inferiores a los 10 °C, con el objetivo de ofrecer un espacio seguro y abrigado a personas en situación de calle. Las instalaciones cuentan con camas, frazadas, abrigo, alimentación y atención básica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante la temporada invernal, la SEN trabaja en coordinación con otras instituciones para realizar patrullajes nocturnos, identificar a personas en riesgo y trasladarlas al albergue, siempre con su consentimiento. En casos en que la persona no acepte la asistencia, se le entrega abrigo y colchones en el lugar donde pernocta.

Albergue estará operativo hasta el jueves

De acuerdo con el pronóstico extendido, las temperaturas en Asunción y alrededores comenzarán a subir a partir del viernes, superando el umbral de los 10 °C, por lo que el refugio de la SEN permanecerá habilitado solo hasta el próximo jueves.

López destacó que el servicio es completamente gratuito y está abierto durante toda la noche para recibir a quienes necesiten protección frente al frío.

En ese sentido, instó a la ciudadanía a reportar a las personas vulnerables a través del 911 o el número habilitado por la SEN: (0986) 111-001.

Otros albergues habilitados en el departamento Central están ubicados en San Lorenzo y Limpio.