Altos celebró su fiesta fundacional y patronal con un desfile lleno de color y tradición

Las calles del casco urbano de Altos se transformaron en el escenario de un desfile cívico, cultural y artístico que mezcló el sonido con el colorido de banderas y estandartes.

El tradicional acto se desarrolló en la céntrica calle Luis Alberto del Paraná.

Estuvieron 29 instituciones educativas y sociales, cuyos integrantes participaron con orgullo y entusiasmo, luciendo impecables uniformes.

La apertura estuvo a cargo de la banda de música de Altos, que acompañó con marchas y temas patrióticos.

Los trajes típicos, las danzas paraguayas y las sonrisas de los más pequeños crearon postales que quedarán en la memoria colectiva. Desde balcones y veredas, familias enteras aplaudían el paso de cada grupo, mientras los lapachos, en plena floración, regalaban un marco natural que realzaba el espíritu festivo.

Una ciudad con historia y tradición

Fundada en 1538 por Domingo Martínez de Irala, Altos es una de las localidades más antiguas del Paraguay y es conocida como la “Terraza del país” por su ubicación en la parte más alta de la Cordillera. Además de su belleza natural, es cuna de grandes artistas como Luis Alberto del Paraná, quien llevó la música paraguaya a escenarios internacionales.

La producción artesanal, especialmente en pindo rapo, tiene gran importancia para la economía local, ya que durante las festividades muchas familias dependen de la venta de sus obras.

Entre las tradiciones más distintivas de Altos se encuentra la fiesta de los kamba ra’anga, celebrada en honor a San Pedro y San Pablo los días 28, 29 y 30 de junio en la compañía de Itaguazú, ubicada a dos kilómetros del microcentro. Esta celebración, declarada de Interés Cultural Inmaterial de la Nación, atrae a numerosos visitantes y combina elementos religiosos con expresiones culturales populares.

Cada 10 de agosto, Altos reafirma que no solo celebra un aniversario más: honra su pasado, fortalece su identidad y renueva su promesa de seguir caminando con la misma alegría que ha marcado sus casi cinco siglos de historia.