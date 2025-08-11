Video: sangrienta pelea entre jóvenes deja dos muertos en Caaguazú

Uno de los fallecidos fue identificado como Jeison Luciano Maidana (24 años), domiciliado en el barrio San Lorenzo de Caaguazú, quien falleció a causa de múltiples heridas: una en el lado derecho del pecho, otra en el costado izquierdo y una de similar tamaño en la región escapular izquierda, con penetración torácica, que le provocó un shock hipovolémico y su posterior muerte.

Se presume que primero recibió varias estocadas en el cuerpo y que luego fue rematado con un machetillo.

El segundo fallecido es Reinaldo Insfrán Ríos (26), residente del asentamiento Caaguazú Poty, quien llegó sin signos vitales al Hospital Distrital de Caaguazú.

Presentaba una herida cortante en la región posterior del tórax, hematomas en la espalda y una lesión de 1 centímetro en la clavícula derecha. La causa probable de muerte también fue un shock hipovolémico.

El herido fue identificado como Daniel Junior Gómez (27), quien fue derivado a un centro asistencial con lesiones cuya gravedad no fue precisada.

En el lugar del incidente, la Policía incautó una camioneta Isuzu presuntamente utilizada por el autor o los autores del hecho, quienes hasta el momento no han sido identificados.

Tras un llamado de emergencia, acudieron al sitio agentes de la Comisaría 2 de Caaguazú, quienes encontraron a las víctimas tendidas en la vía pública, cubiertas de sangre.

El procedimiento fue acompañado por el asistente fiscal de la Unidad Penal 4, Pericle Cubilla; el médico forense Félix Flores; y agentes de Criminalística e Investigación de Delitos de la Policía.

El jefe de la Comisaría 2 de Caaguazú, comisario principal Jorge Monges, indicó que hasta el momento aún no se pudo determinar la causa de la gresca entre jóvenes que terminó con la muerte de dos personas, pero informó que fueron identificados a los autores del crimen.