Paso Yobái: hombre muere asfixiado tras desmoronarse una cantera

El fatal accidente laboral se registró en la tarde de este lunes en la localidad de San Antonio, distrito de Paso Yobái, departamento de Guairá, cuando el desmoronamiento de una cantera terminó con la vida de Néstor Paredes Caballero, de 27 años, agricultor y vecino de la comunidad.

El hecho ocurrió cerca de las 16:30, cuando la víctima trabajaba en el lugar junto a sus hermanos César y Víctor Paredes Caballero, trasladando piedras con carretillas. De acuerdo con el informe policial, en un momento dado una gran cantidad de tierra y rocas se desprendió, cayendo directamente sobre Néstor y dejándolo atrapado.

Sus familiares lograron rescatarlo de entre los escombros y trasladarlo de urgencia al Centro de Salud de Paso Yobái, pero el joven llegó sin signos de vida. La médica Laura Lugo constató su fallecimiento.

El médico forense Alfredo Lichi determinó como causa de muerte asfixia por compresión, debido a la presión ejercida por la tierra y las piedras sobre su cuerpo.

Intervención fiscal

El fiscal de turno, Rodrigo Vázquez Díaz, se constituyó en el centro asistencial para las diligencias de rigor y luego ordenó que personal de Criminalística de la Policía Nacional se trasladara al sitio del accidente para realizar la inspección técnica.

Según la denuncia inicial, la cantera pertenece a Crecencio Paredes, padre de la víctima, y no cuenta con habilitación oficial para la explotación minera.

Lo que dice la empresa autorizada para explotación minera

La empresa Latin American Minerals Paraguay S.A. (Lampa S.A.), única concesionaria autorizada por el Estado para la explotación aurífera en Paso Yobái, emitió un comunicado desligándose de cualquier responsabilidad en el siniestro. La firma aclaró que el grupo no tenía vínculo contractual ni autorización para realizar tareas de extracción en el lugar.

De acuerdo con la legislación vigente, toda persona o empresa que desee explotar canteras o minas en la zona debe firmar un convenio con Lampa S.A., por lo que cualquier operación fuera de ese marco se considera clandestina.

El fiscal Vázquez anunció que desde este martes se continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y establecer si existió negligencia en las condiciones de seguridad de la cantera.