Piden imputación por supuesta coacción sexual a comerciante en Ybycuí

La denuncia fue radicada el 26 de julio ante la Comisaría local y posteriormente elevada a la Unidad Penal a cargo del fiscal Óscar Daniel Fernández Agüero. La mujer relató que el incidente ocurrió en su comercio, ubicado en el barrio Santa Teresita de este distrito. Detalló que fue víctima de acoso sexual, exhibicionismo y maltrato verbal, todo ello presenciado por su hijo de 11 años.

Según su testimonio, el hombre llegó a su despensa aproximadamente a las 17:00 horas, a bordo de una bicicleta y en estado de ebriedad, con la intención de comprar bebidas alcohólicas. Mientras la atendía, el individuo ingresó detrás de ella y la manoseó, tocándole la nalga y el hombro. Ante el reclamo de la víctima, el hombre comenzó a insultarla.

La mujer cerró la puerta de su negocio con rejas, pero el hombre permaneció en el corredor bebiendo. Posteriormente, en presencia del menor, se bajó los pantalones hasta los calzoncillos y exhibió sus genitales mientras se masturbaba, profiriendo palabras obscenas. La madre de la denunciante, una mujer mayor de edad, también fue testigo presencial de los hechos.

El fiscal Fernández Agüero manifestó que se está investigando el caso. Ya se tomó declaración a la denunciante y a la testigo. Ahora, se gestiona la declaración indagatoria del niño a través de una cámara Gesell, y se ha dispuesto una evaluación psicológica para la víctima.

Adelantó que, dependiendo de los resultados de las diligencias, la carátula del caso podría ser coacción sexual y exhibicionismo, en cuyo caso el hombre sería imputado por los delitos cometidos.