Piribebuy se vestirá de gala para recordar su heroica historia

El evento arrancará puntualmente a las 08:00, sobre la Avenida General Díaz, con la presencia de delegaciones escolares de todos los niveles, fuerzas policiales, militares, bomberos voluntarios, autoridades locales y departamentales. También se espera la llegada de turistas y descendientes de combatientes, que año tras año se suman para rendir tributo a los héroes de 1869.

Un homenaje con historia

La Batalla de Piribebuy, librada el 12 de agosto de 1869, fue un sangriento episodio en el que centenares de paraguayos, muchos de ellos jóvenes y ancianos, defendieron con valentía la ciudad ante las fuerzas aliadas.

La resistencia heroica y el sacrificio de sus habitantes convirtieron a Piribebuy en un símbolo de patriotismo y fortaleza.

Recordar este hecho no es solo una tradición: es un acto de identidad. En cada paso del desfile, en cada acorde de las bandas, en cada bandera que flamea, se renueva el compromiso de mantener viva la memoria de quienes dieron todo por la patria.

Una fiesta de colores y emociones

Desde el amanecer, la ciudad se llenará de movimiento. Las veredas se poblarán de familias con termos y mate, buscando el mejor lugar para presenciar el paso de los estudiantes con uniformes impecables y pasos firmes. Las bandas rítmicas ensayarán sus últimos compases, mientras los comerciantes locales ofrecerán chipas humeantes, mbeju y otras delicias típicas que acompañarán el ambiente festivo.

El rojo, blanco y azul dominarán cada rincón, adornando las calles y los balcones de la localidad.

Invitación a la ciudadanía

La Municipalidad de Piribebuy, organizadora del evento, extiende la invitación a toda la ciudadanía para ser parte de esta jornada histórica, que tendrá acceso libre y gratuito.

Más que un desfile, será un acto de memoria, orgullo y unidad nacional. En Piribebuy, la historia no está escrita solo en los libros: se camina, se canta y se vive cada 12 de agosto.

