Viceministro de la Niñez dice que hay “discursos muy forzados” entre supuestas solicitudes de niños

El Viceministro de Protección Integral de Derechos del Niño, Niña y del Adolescente, Eduardo Escobar Said, habló sobre la existencia de unos “discursos muy forzados” entre supuestas solicitudes que tienen los menores hacia las autoridades. “Uno se da cuenta de que eso no es sincero”, apuntó.