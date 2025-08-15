Nacionales

Agasajan a niños en San Pedro y prometen impulsar sala de informática

SAN PEDRO. En el distrito de Santa Rosa del Aguaray, el sector privado se hizo presente con un significativo gesto hacia la comunidad educativa. En dos escuelas locales se celebró de forma anticipada el Día del Niño, con actividades recreativas, meriendas y el anuncio de un importante proyecto educativo.

Por Omar Acosta
14 de agosto de 2025 - 11:45
Los niños disfrutaron de un desayuno y merienda con distribución de pancho, gaseosa y torta.

La celebración tuvo lugar en las escuelas Eulogia Ugarriza de Saldívar y Kamba Ykua, donde los estudiantes compartieron momentos de alegría gracias al apoyo de padres, docentes y el ganadero José Pappalardo, quien mantiene una tradición familiar de colaborar con la niñez de la zona.

Los niños disfrutaron de un desayuno y merienda especial, con distribución de panchos, gaseosas y tortas. Padres y docentes contribuyeron en la organización para brindar un ambiente festivo y propicio para la integración.

Prometen culminar aula y equiparla como sala de informática

Durante la visita a la escuela, Pappalardo se comprometió a trabajar con la comunidad para culminar una aula abandonada por el Ministerio de Educación y equiparla como sala de informática, lo que permitirá a los estudiantes acceder a nuevas herramientas tecnológicas y mejorar su formación académica.

El director de la institución, junto con padres, docentes y alumnos, agradecieron el gesto solidario, destacando la importancia del compromiso del sector privado en beneficio de la educación rural.

En la escuela Kamba Ykua, donde los estudiantes actualmente reciben clases a la intemperie, también se solicitó apoyo para construir un aula adecuada. El ganadero prometió colaborar con esta necesidad urgente y llamó a unir esfuerzos para concretar el anhelo de la comunidad educativa.

