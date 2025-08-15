Agasajan a niños en San Pedro y prometen impulsar sala de informática

La celebración tuvo lugar en las escuelas Eulogia Ugarriza de Saldívar y Kamba Ykua, donde los estudiantes compartieron momentos de alegría gracias al apoyo de padres, docentes y el ganadero José Pappalardo, quien mantiene una tradición familiar de colaborar con la niñez de la zona.

Los niños disfrutaron de un desayuno y merienda especial, con distribución de panchos, gaseosas y tortas. Padres y docentes contribuyeron en la organización para brindar un ambiente festivo y propicio para la integración.

Prometen culminar aula y equiparla como sala de informática

Durante la visita a la escuela, Pappalardo se comprometió a trabajar con la comunidad para culminar una aula abandonada por el Ministerio de Educación y equiparla como sala de informática, lo que permitirá a los estudiantes acceder a nuevas herramientas tecnológicas y mejorar su formación académica.

El director de la institución, junto con padres, docentes y alumnos, agradecieron el gesto solidario, destacando la importancia del compromiso del sector privado en beneficio de la educación rural.

En la escuela Kamba Ykua, donde los estudiantes actualmente reciben clases a la intemperie, también se solicitó apoyo para construir un aula adecuada. El ganadero prometió colaborar con esta necesidad urgente y llamó a unir esfuerzos para concretar el anhelo de la comunidad educativa.