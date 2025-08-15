Animal vacuno ocasiona accidente de tránsito en Santiago, Misiones

En el percance se vio involucrado un tractocamión Scania, color blanco, del emblema SHELL, con chapa N.º AAEM 801 Py, al mando de Marcelo Gustavo Sotelo (33), domiciliado en Villa Santa María, distrito de Bella Vista, Itapúa, según el informe de la Subcomisaría 20 de San Ramón.

De acuerdo con el reporte, la Policía tomó conocimiento del hecho mediante una llamada telefónica. Al llegar al lugar, los intervinientes encontraron el vehículo al costado de la capa asfáltica y a su conductor ileso. También hallaron un animal vacuno sin signos de vida.

El caso fue comunicado al agente fiscal de turno, abogado Nelson Colman, quien ordenó averiguar la identidad del propietario del animal. Tras un tiempo de espera y ante la ausencia del dueño, se dispuso la guarda de la piel y orejas del vacuno para su análisis y comprobación.

La presencia de animales vacunos sobre la ruta, en esta parte del departamento de Misiones, es algo que los automovilistas denuncian constantemente debido al peligro que representa, principalmente en horas de la noche, indicó José Ramírez, comerciante de la zona.

