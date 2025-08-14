Política

HC y aliados sancionan ley anti-concertación

Senadores cartistas y sus aliados “satélites” sancionaron ayer el cuestionado proyecto de ley anti-concertación, el cual prohíbe a estos bloques opositores usar el padrón nacional en internas abiertas. Finalmente se aprobó la versión de la Cámara de Diputados por 27 votos y el expediente fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

14 de agosto de 2025 - 01:00
Senadores de la oposición reunidos ayer en la sesión.
Rafael Filizzola (PDP) denunció que la ley anti-concertación era antidemocrática y que obstaculizaba la participación ciudadana por orden de la ANR buscando que la ciudadanía no se organice y no pueda elegir a su candidato por voto popular. “Un partido no es dueño de sus afiliados”, recalcó.

Sostuvo que sin duda este es “el peor Congreso”, no por cuestiones particulares, sino por romper tradiciones constitucionales.

Raya la dictadura

Líder Amarilla (PLRA) dijo que la ley era abusiva y que rayaba la dictadura y Rubén Velázquez (YoCreo) repudió que el gobierno de Santiago Peña ya prohibió las inscripciones automáticas en el extranjero y ahora se ordena la muerte de la concertación.

Entre los cartistas, el titular del Senado Basilio Núñez (ANR, HC) dijo que no permitirán a los opositores tocar a los afiliados del Partido Colorado en internas opositoras.

