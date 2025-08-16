Casi 30 inadmisiones por prohibición de ingresar a espectáculos públicos registró Migraciones

Con el objetivo de garantizar la seguridad y el ingreso ordenado de los aficionados argentinos de los clubes Estudiantes de la Plata y River Plate, la Dirección Nacional de Migraciones finalizó el operativo especial de control migratorio de ingreso al país, de cara a los encuentros futbolísticos desarrollados en Paraguay por la Copa Libertadores.

Los trabajos coordinados en frontera contaron con la participación de la Policía Nacional, la Armada Paraguaya, la Gerencia General de Aduanas (DNIT) y organismos homólogos de la República Argentina, supervisando el acceso de los aficionados en buses y vehículos particulares.

Los controles también se desarrollaron en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, ante la llegada de hinchas por vía aérea.

Durante el operativo se efectuaron 28 inadmisiones de personas por contar con prohibición vigente de ingreso a espectáculos públicos en su país de origen, información que fue proporcionada y cotejada con el Ministerio de Seguridad de la República Argentina.

Inadmisiones por puesto de control

Puerto José Falcón: 16.

Puente internacional de la Amistad: seis.

Puente San Roque González de Santacruz: dos.

Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi: dos.

Tren Posadas – Encarnación: uno.

Nanawa: uno.

Las inadmisiones fueron efectuadas en carácter preventivo, conforme a las atribuciones legales de la institución, con la finalidad de precautelar la seguridad de la ciudadanía y de los más de 2.300 visitantes que llegaron para participar de los espectáculos deportivos en la capital del país.