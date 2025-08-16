Cierre de locales de Biggie: “Estamos ante un gobierno, lamentablemente, autoritario”, dijo Arnoldo Wiens

“Estamos ante un gobierno, lamentablemente, autoritario”, calificó Arnoldo Wiens precandidato a la Presidencia de la República, respecto al cierre temporal de 263 locales de la cadena Biggie, por parte de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) y orden de Santiago Peña.
“Esto vuelve a confirmar que estamos ante una situación de un gobierno, lamentablemente, autoritario”, lamentó.
También dijo que cuando hay intereses en juego la ley se aplica de forma dispareja.
Lea más: Cierre de Biggie fue un “error”: Sara Irún dice que “malinterpretó” la resolución y solo debían retirar productos
“A los adversarios en los intereses económicos se aplica de una forma desproporcional y para los que son de su equipo hay otra clase de medición”, señaló.
La cadena Biggie rehabilitó, este jueves, más de 100 locales luego de la suspensión temporal de más 260 establecimientos de venta, en 31 ciudades.