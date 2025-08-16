Cierres de Biggie: esperan la reapertura total para el lunes

De 263 locales que tiene la cadena Biggie Express, 113 ya fueron rehabilitados tras las inspecciones de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa). Indicó que ese fue el número que pudo controlar ayer la institución y que ese trabajo continuará hoy pese a ser feriado.

“Y lunes vamos a levantar algunas pequeñas observaciones y esperamos poder abrir todo”, indicó. Las tiendas de Biggie se encuentran distribuidas en 32 ciudades del territorio nacional y abren las 24 horas.

Lea más: Cierre de Biggie fue un “error”: Sara Irún dice que “malinterpretó” la resolución y solo debían retirar productos

Admitió que alargan el vencimiento de la carne y embutidos, pero alegó que eso se debe al proceso de envasar al vacío los productos que compran a granel.

“Claro que alargamos el vencimiento si envasamos al vacío, es la tecnología, para eso está la tecnología”, señaló en contacto con ABC Cardinal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Indicó que las sanciones de la Dinavisa fueron con argumentos “muy tomados de los pelos” y que ahora en las inspecciones buscan “la quinta pata al gato”. Por ejemplo, mencionó que no se rehabilitó una tienda porque encontraron un solo producto con un moho que, según él, era prácticamente “imperceptible”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, señaló que se habla de productos que no tienen registro sanitario, pero son productos que ingresan legalmente al país. “Te dicen que podés ingresar al país, pero no podés vender, todos los días siguen ingresando muchos productos sin registro fitosanitario y nadie hace nada”, cuestionó.

Lea más: Dinavisa ya reabrió 113 locales de Biggie en varios puntos del país

Directora admitió error, pero locales siguen cerrados

Ayer en una conferencia de prensa, Sara Irún, titular de la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco), aseguró hoy que “malinterpretó” la resolución de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) con respecto al cierre de la cadena de tiendas Biggie.

Reconoció que solo se debía retirar los productos, no cerrar los locales. Si embargo, actualmente todas las tiendas siguen esperando la inspección para obtener la rehabilitación.

Lea más: Trabajadores de Biggie a Santiago Peña: “Vamos a estar mejor”

“Desde el Gobierno no se clausuró ni se cerró ninguna cadena. Se suspendió temporalmente la comercialización de productos regulados por la Dinavisa”, aseveró ayer la titular de Sedeco.