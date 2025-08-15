Nacionales

Estos son los primeros 43 locales de Biggie habilitados por Dinavisa

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) habilitó las primeras 43 sucursales de la cadena Biggie Express tras la reinspección realizada este martes. A continuación, la lista de los locales que volvieron a abrir sus puertas tras el cierre temporal ordenado por el gobierno de Santiago Peña.

Por ABC Color
14 de agosto de 2025 - 17:11
Uno de los locales de Biggie Express.
De momento, 43 locales de Biggie Express recibieron el visto bueno de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) para operar, tras la suspensión de actividades ordenada por el gobierno de Santiago Peña.

La titular de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), Sara Irún, había reconocido su error de informar que la cadena de minimercados debía cerrar temporalmente.

A continuación, la lista de los 43 locales de Biggie abiertos hasta el momento.

