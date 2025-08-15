Estos son los primeros 43 locales de Biggie habilitados por Dinavisa

De momento, 43 locales de Biggie Express recibieron el visto bueno de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) para operar, tras la suspensión de actividades ordenada por el gobierno de Santiago Peña.
La titular de la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), Sara Irún, había reconocido su error de informar que la cadena de minimercados debía cerrar temporalmente.
A continuación, la lista de los 43 locales de Biggie abiertos hasta el momento.
