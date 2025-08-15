Estos son los primeros 43 locales de Biggie habilitados por Dinavisa

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) habilitó las primeras 43 sucursales de la cadena Biggie Express tras la reinspección realizada este martes. A continuación, la lista de los locales que volvieron a abrir sus puertas tras el cierre temporal ordenado por el gobierno de Santiago Peña.