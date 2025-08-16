Desfile militar y policial: uniformados marcharon en homenaje a Asunción

Con más de 4.000 uniformados marchando, se llevó a cabo este viernes en la avenida Costanera Norte el tradicional desfile militar y policial por el Día de la Bandera y el aniversario de la fundación de la ciudad de Asunción.

Desde poco después de las 8:00 los uniformados marcharon ante la presencia del presidente Santiago Peña y otras autoridades nacionales como el vicepresidente Pedro Alliana, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diésel, parlamentarios y otras figuras políticas como los expresidentes Horacio Cartes (2013-2018) y Nicanor Duarte Frutos (2003-2008).

Antes del desfile, el presidente Peña participó de la ceremonia de izado de la bandera frente al Palacio de López.

Está previsto que la Costanera Norte esté cerrada al tránsito vehicular hasta las 12:00 de hoy debido al desfile.

Agenda cultural por la fundación de Asunción

En el marco del aniversario de la fundación de Asunción están previstos también varios actos culturales en la capital, entre los que destaca el evento artístico “Celebrando a Asunción”, organizado por la Municipalidad de la capital, que tendrá lugar desde las 15:00 sobre la calle Presidente Franco, frente al Teatro Municipal “Ignacio A. Pane”, y calles aledañas.

El evento incluirá una presentación de danza del Ballet Clásico y Moderno Municipal y una exposición sobre el patrimonio arquitectónico de la ciudad a cargo de Félix Toranzos.

Además, habrá presentaciones musicales de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción, la Orquesta de Cámara Municipal, la Banda y el Ballet Folklórico Municipal, la Orquesta Juvenil de Asunció, la Orquesta Popular de la Policía Nacional, el Ensamble Fusión de la Orquesta Sinfónica Nacional y los artistas Andrea Valobra, Dalma Ferreira, Pablo Simón, Dani Blaires, Laura y Panchi Duarte, y Marcelo Rojas.

También habrá una feria de artesanos todo el día en la plaza Juan E. O’Leary y recorridos turísticos por puntos emblemáticos de la ciudad, entre otras actividades.