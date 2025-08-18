Biggie exige la habilitación total de sus locales

Por un “error” en la interpretación de una resolución de la Dirección de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), la ministra de la Secretaría Nacional de Defensa del Consumidor, Sara Irún, había dicho que Biggie debía cerrar sus 263 locales a lo largo del país.

Mediante una conferencia de prensa, el martes 12 de agosto pasado, Jorge Ilou, titular de Dinavisa, e Irún habían confirmado el sumario a la cadena, que afectaba a todos sus locales, aunque solamente se habían realizado 12 inspecciones.

Al día siguiente, Biggie Express solicitó la reinspección de los locales, algo que ocurrió y más de 100 tiendas abrieron nuevamente sus puertas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, hoy la empresa, que genera más de 5.300 empleos, extendió un reclamo hacia las autoridades, ya que 119 de sus tiendas aún permanecen cerradas. “¡Habiliten todas ya!“, es el manifiesto expuesto en sus redes sociales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Lo que informa Dinavisa sobre la verificación a locales de la cadena Biggie

Santiago Peña niega persecución

“No tiene nada que ver con Biggie y tiene todo que ver con el consumidor”, respondió el presidente de la República, Santiago Peña al ser consultado sobre el cierre temporal de locales de la mencionada empresa.

Aunque en la conferencia de prensa, Irún había empezado diciendo: “estamos aquí haciendo lo que el presidente Santiago Peña nos pide”.

Lea más: Caso Biggie: Santiago Peña negó persecución y habló de “defensa al consumidor”